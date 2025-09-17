DE
La défaite de trop
Benfica limoge son entraîneur

Le Benfica Lisbonne a limogé son entraîneur portugais Bruno Lage. La décision a été prise au lendemain de la défaite du club 3-2 à domicile contre Qarabag en Ligue des champions.
Publié: il y a 38 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 37 minutes
Bruno Lage a été limogé après la défaite contre Qarabag.
Photo: Armando Franca
ATS Agence télégraphique suisse

D'après les médias locaux, la direction du club lisboète souhaite désormais embaucher le Portugais José Mourinho. Celui-ci a été remercié fin août par le club turc de Fenerbahçe après son élimination en barrages de Ligue des champions face au... Benfica.

«Nous venons de parvenir à un accord avec Bruno Lage, qui quitte ses fonctions d'entraîneur du Benfica aujourd'hui», a déclaré le président du club, l'ancien international portugais Rui Costa, lors d'une conférence de presse.

Ligue des Champions 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
1
2
3
2
Arsenal FC
Arsenal FC
1
2
3
3
Qarabag FK
Qarabag FK
1
1
3
4
Real Madrid
Real Madrid
1
1
3
5
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
1
1
3
6
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
1
0
1
7
Juventus Turin
Juventus Turin
1
0
1
8
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
0
0
0
8
AS Monaco
AS Monaco
0
0
0
8
Atalanta Bergame
Atalanta Bergame
0
0
0
8
Atlético Madrid
Atlético Madrid
0
0
0
8
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
0
0
0
8
Bayern Munich
Bayern Munich
0
0
0
8
Bodo/Glimt
Bodo/Glimt
0
0
0
8
Chelsea FC
Chelsea FC
0
0
0
8
FC Bruges
FC Bruges
0
0
0
8
Eintracht Francfort
Eintracht Francfort
0
0
0
8
FC Barcelone
FC Barcelone
0
0
0
8
FC Copenhague
FC Copenhague
0
0
0
8
Galatasaray SK
Galatasaray SK
0
0
0
8
Inter Milan
Inter Milan
0
0
0
8
Kairat Almaty
Kairat Almaty
0
0
0
8
Liverpool FC
Liverpool FC
0
0
0
8
Manchester City FC
Manchester City FC
0
0
0
8
Newcastle United FC
Newcastle United FC
0
0
0
8
Olympiakos
Olympiakos
0
0
0
8
Paphos FC
Paphos FC
0
0
0
8
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
0
0
0
8
Slavia Prague
Slavia Prague
0
0
0
8
Sporting CP
Sporting CP
0
0
0
8
SSC Naples
SSC Naples
0
0
0
32
Benfica Lisbonne
Benfica Lisbonne
1
-1
0
33
Olympique Marseille
Olympique Marseille
1
-1
0
34
Villarreal CF
Villarreal CF
1
-1
0
35
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
1
-2
0
36
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
1
-2
0
Playoffs
Barrages qualificatifs
