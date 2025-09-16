DE
Saint-Gilles gagne à Eindhoven
Arsenal s'impose dans la douleur à Bilbao

Arsenal a pris un départ victorieux en Ligue des champions. Les Gunners sont allés s'imposer 2-0 à Bilbao face à l'Athletic Club lors de la 1re journée de la phase de ligue. L'Union Saint-Gilloise s'est pour sa part imposé à Eindhoven 1-3.
Publié: il y a 29 minutes
Gabriel Martinelli ouvre le score une minute après son entrée en jeu
Photo: Miguel Oses
Les Londoniens ont parfois été bousculés par leurs adversaires basques, surtout en début de match. Mais ils ont su laisser passer l'orage avant de progressivement prendre le dessus.

Entré en jeu à la 71e à la place d'un Eze très discret, Martinelli n'a pas tardé à justifier la décision de son manager Mikel Arteta. Lancé en profondeur sur une déviation de Trossard, qui avait relayé Gyökeres (65e), le Brésilien est allé marquer sur son premier ballon à la 72e. Les deux remplaçants ont inversé les rôles à la 87e, le Belge étant cette fois à la conclusion.

L'Union Saint-Gilloise a pour sa part fêté ses grands débuts en Ligue des champions par un succès 3-1 sur la pelouse du PSV Eindhoven. David (9e/penalty), El Hadj (39e) et MacAllister (81e) ont inscrit les buts des champions de Belgique, pour qui le Suisse Marc Giger est entré à la 67e. Celui-ci a été transféré à l'Union depuis Schaffhouse en janvier 2025.

Ligue des Champions 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
1
2
3
2
Arsenal FC
Arsenal FC
1
2
3
3
Benfica Lisbonne
Benfica Lisbonne
2:1
1
1
3
4
Olympique Marseille
Olympique Marseille
1:0
1
1
3
5
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
1:0
1
1
3
6
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
0:0
1
0
1
6
Juventus Turin
Juventus Turin
0:0
1
0
1
8
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
0
0
0
8
AS Monaco
AS Monaco
0
0
0
8
Atalanta Bergame
Atalanta Bergame
0
0
0
8
Atlético Madrid
Atlético Madrid
0
0
0
8
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
0
0
0
8
Bayern Munich
Bayern Munich
0
0
0
8
Bodo/Glimt
Bodo/Glimt
0
0
0
8
Chelsea FC
Chelsea FC
0
0
0
8
FC Bruges
FC Bruges
0
0
0
8
Eintracht Francfort
Eintracht Francfort
0
0
0
8
FC Barcelone
FC Barcelone
0
0
0
8
FC Copenhague
FC Copenhague
0
0
0
8
Galatasaray SK
Galatasaray SK
0
0
0
8
Inter Milan
Inter Milan
0
0
0
8
Kairat Almaty
Kairat Almaty
0
0
0
8
Liverpool FC
Liverpool FC
0
0
0
8
Manchester City FC
Manchester City FC
0
0
0
8
Newcastle United FC
Newcastle United FC
0
0
0
8
Olympiakos
Olympiakos
0
0
0
8
Paphos FC
Paphos FC
0
0
0
8
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
0
0
0
8
Slavia Prague
Slavia Prague
0
0
0
8
Sporting CP
Sporting CP
0
0
0
8
SSC Naples
SSC Naples
0
0
0
32
Qarabag FK
Qarabag FK
1:2
1
-1
0
33
Real Madrid
Real Madrid
0:1
1
-1
0
33
Villarreal CF
Villarreal CF
0:1
1
-1
0
35
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
1
-2
0
36
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
1
-2
0
Playoffs
Barrages qualificatifs
