Arsenal s'impose dans la douleur à Bilbao

Arsenal a pris un départ victorieux en Ligue des champions. Les Gunners sont allés s'imposer 2-0 à Bilbao face à l'Athletic Club lors de la 1re journée de la phase de ligue. L'Union Saint-Gilloise s'est pour sa part imposé à Eindhoven 1-3.

1/2 Gabriel Martinelli ouvre le score une minute après son entrée en jeu Photo: Miguel Oses

Les Londoniens ont parfois été bousculés par leurs adversaires basques, surtout en début de match. Mais ils ont su laisser passer l'orage avant de progressivement prendre le dessus.

Entré en jeu à la 71e à la place d'un Eze très discret, Martinelli n'a pas tardé à justifier la décision de son manager Mikel Arteta. Lancé en profondeur sur une déviation de Trossard, qui avait relayé Gyökeres (65e), le Brésilien est allé marquer sur son premier ballon à la 72e. Les deux remplaçants ont inversé les rôles à la 87e, le Belge étant cette fois à la conclusion.

L'Union Saint-Gilloise a pour sa part fêté ses grands débuts en Ligue des champions par un succès 3-1 sur la pelouse du PSV Eindhoven. David (9e/penalty), El Hadj (39e) et MacAllister (81e) ont inscrit les buts des champions de Belgique, pour qui le Suisse Marc Giger est entré à la 67e. Celui-ci a été transféré à l'Union depuis Schaffhouse en janvier 2025.