José Mourinho gâchera-t-il la saison de son ancien club?

Retrouvailles sous haute tension entre Benfica et le Real Madrid en play-offs de Champions League. Entre but décisif, passé madrilène de José Mourinho et rumeurs, l’affiche s’annonce brûlante.

Julian Sigrist

Mardi, les play-offs de la Ligue des champions, soit le début de la phase à élimination directe, s’ouvrent notamment avec l’affiche entre le Benfica Lisbonne et le Real Madrid (21h). Une rencontre aux allures de retrouvailles à plusieurs niveaux.

Il y a environ trois semaines, Anatolij Trubin a rendu ce duel possible. À la 8e minute du temps additionnel, quasiment au coup de sifflet final, le gardien du Benfica a inscrit contre le Real le but du 4-2 décisif, offrant à son équipe une place en play-off.

Avec une victoire d’un seul but d’écart, les Lisboètes auraient manqué la phase à élimination directe. Et si le but avait été marqué de l’autre côté, le club madrilène aurait intégré le top 8 et validé sa qualification directe pour les huitièmes de finale.

«Un roi blessé est dangereux»

Grâce au but tardif de Trubin, ces retrouvailles entre Portugais et Espagnols sont désormais actées. Elles auront une saveur particulière pour José Mourinho. Entre 2010 et 2013, l’actuel entraîneur de Benfica officiait sur le banc madrilène. Il y a remporté un titre de champion et une Coupe, avant un départ à l’amiable. Au match retour, dans une semaine, il retrouvera pour la première fois le Santiago Bernabeu en tant qu’entraîneur.

D’abord, il y aura le match aller à l’Estadio da Luz. Les Portugais l’aborderont «avec de la tête, de l’ambition et de la confiance», a déclaré Mourinho en conférence de presse d’avant-match. Avant de préciser, avec un sourire: «Trubin ne jouera pas en attaque».

Mourinho s’attend en tout cas à deux rencontres «très exigeantes». «Nous savons ce que nous avons infligé aux rois de la Ligue des champions. Ils sont blessés. Et un roi blessé est dangereux. Nous affrontons sans doute le plus grand favori pour le titre.»

Retour de Mourinho au Real?

L’affiche gagne encore en intensité avec les rumeurs persistantes d’un retour de Mourinho au Real. En cas d’offre espagnole cet été, l’entraîneur de 63 ans pourrait quitter Benfica sans indemnité grâce à une clause de son contrat.

Un scénario qui paraît toutefois peu probable. D’une part, parce que Mourinho se sent bien à Lisbonne. D’autre part, parce que le contrat de l’entraîneur du Real, Alvaro Arbeloa, court jusqu’à l’été 2027 et que son équipe, forte de six victoires lors des sept derniers matches, traverse une dynamique positive.

L’avenir d’Arbeloa pourrait néanmoins dépendre des résultats en Ligue des champions. Une revanche contre Benfica constituerait un premier pas dans la bonne direction.