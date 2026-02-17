DE
Retrouvailles avec le Real Madrid
José Mourinho gâchera-t-il la saison de son ancien club?

Retrouvailles sous haute tension entre Benfica et le Real Madrid en play-offs de Champions League. Entre but décisif, passé madrilène de José Mourinho et rumeurs, l’affiche s’annonce brûlante.
Publié: il y a 49 minutes
1/6
José Mourinho peut-il à nouveau mettre des bâtons dans les roues de son ancien club lors des play-off de la Ligue des champions?
Photo: Getty Images
Julian_Sigrist_Praktikant Sport_Blick Sport_1-Bearbeitet.jpg
Julian Sigrist

Mardi, les play-offs de la Ligue des champions, soit le début de la phase à élimination directe, s’ouvrent notamment avec l’affiche entre le Benfica Lisbonne et le Real Madrid (21h). Une rencontre aux allures de retrouvailles à plusieurs niveaux.

Il y a environ trois semaines, Anatolij Trubin a rendu ce duel possible. À la 8e minute du temps additionnel, quasiment au coup de sifflet final, le gardien du Benfica a inscrit contre le Real le but du 4-2 décisif, offrant à son équipe une place en play-off.

Avec une victoire d’un seul but d’écart, les Lisboètes auraient manqué la phase à élimination directe. Et si le but avait été marqué de l’autre côté, le club madrilène aurait intégré le top 8 et validé sa qualification directe pour les huitièmes de finale.

«Un roi blessé est dangereux»

Grâce au but tardif de Trubin, ces retrouvailles entre Portugais et Espagnols sont désormais actées. Elles auront une saveur particulière pour José Mourinho. Entre 2010 et 2013, l’actuel entraîneur de Benfica officiait sur le banc madrilène. Il y a remporté un titre de champion et une Coupe, avant un départ à l’amiable. Au match retour, dans une semaine, il retrouvera pour la première fois le Santiago Bernabeu en tant qu’entraîneur.

D’abord, il y aura le match aller à l’Estadio da Luz. Les Portugais l’aborderont «avec de la tête, de l’ambition et de la confiance», a déclaré Mourinho en conférence de presse d’avant-match. Avant de préciser, avec un sourire: «Trubin ne jouera pas en attaque».

Mourinho s’attend en tout cas à deux rencontres «très exigeantes». «Nous savons ce que nous avons infligé aux rois de la Ligue des champions. Ils sont blessés. Et un roi blessé est dangereux. Nous affrontons sans doute le plus grand favori pour le titre.»

Retour de Mourinho au Real?

L’affiche gagne encore en intensité avec les rumeurs persistantes d’un retour de Mourinho au Real. En cas d’offre espagnole cet été, l’entraîneur de 63 ans pourrait quitter Benfica sans indemnité grâce à une clause de son contrat.

Un scénario qui paraît toutefois peu probable. D’une part, parce que Mourinho se sent bien à Lisbonne. D’autre part, parce que le contrat de l’entraîneur du Real, Alvaro Arbeloa, court jusqu’à l’été 2027 et que son équipe, forte de six victoires lors des sept derniers matches, traverse une dynamique positive.

L’avenir d’Arbeloa pourrait néanmoins dépendre des résultats en Ligue des champions. Une revanche contre Benfica constituerait un premier pas dans la bonne direction.

Ligue des Champions 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern Munich
Bayern Munich
8
14
21
3
Liverpool FC
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
8
10
17
5
FC Barcelone
FC Barcelone
8
8
16
6
Chelsea FC
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting CP
Sporting CP
8
6
16
8
Manchester City FC
Manchester City FC
8
6
16
9
Real Madrid
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Milan
Inter Milan
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United FC
Newcastle United FC
8
10
14
13
Juventus Turin
Juventus Turin
8
4
13
14
Atlético Madrid
Atlético Madrid
8
2
13
15
Atalanta Bergame
Atalanta Bergame
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
Olympiakos
8
-4
11
19
FC Bruges
FC Bruges
8
-2
10
20
Galatasaray SK
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodo/Glimt
Bodo/Glimt
8
-1
9
24
Benfica Lisbonne
Benfica Lisbonne
8
-2
9
25
Olympique Marseille
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Paphos FC
Paphos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Naples
SSC Naples
8
-6
8
31
FC Copenhague
FC Copenhague
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Francfort
Eintracht Francfort
8
-11
4
34
Slavia Prague
Slavia Prague
8
-14
3
35
Villarreal CF
Villarreal CF
8
-13
1
36
Kairat Almaty
Kairat Almaty
8
-15
1
Playoffs
Barrages qualificatifs
