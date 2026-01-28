Miraculeux! Un but du gardien Anatoliy Trubin à la 98e minute (!) a permis au Benfica Lisbonne d'atteindre les barrages de Champions League. Le bonheur portugais a fait le malheur de l'OM, élminé sans gloire.

Blick Sport

La donne était claire pour le Benfica Lisbonne au moment du coup d'envoi de cette dernière journée de la première phase face au Real Madrid. Avec un différentiel de buts de -4, les Portugais n'avaient qu'un infime espoir de revenir sur l'Olympique de Marseille et son goal average neutre. Autant dire qu'il fallait un miracle.

Et le miracle a eu lieu. Et avec la manière! Alors que les Marseillais prenaient l'eau à Bruges, la Venise du Nord, les Lisboètes ont fait plier le Real Madrid. Au moment d'entrer dans les arrêts de jeu, le score était de 3-2 en leur faveur, tandis que l'OM perdait 3-0 en Belgique. Insuffisant pour se qualifier à cet instant puisqu'il manquait encore une réussite au Benfica.

Alors que les cinq minutes de jeu étaient écoulées, les Lusitaniens ont bénéficié d'un coup franc en attaque. Le gardien Anatoliy Turbin est monté prêter tête forte à ses attaquants et a propulsé le ballon au fond des cages d'un coup de boule rageur. Phénoménal! L'horloge indiquait que l'on jouait la 98e minute déjà. Ce 4-2 inespéré a permis au Benfica de terminer cette première phase avec un différentiel de buts de -2, tandis que le 3-0 concédé par les Phocéens en Belgique les a fait passer à -3. Rideau.

Le Benfica termine ainsi cette première phase en 24e position et est donc l'ultime formation qualifiée pour la suite de la compétition. Autre conséquence de cette fin de match totalement folle et de cette victoire du Benfica, le Real Madrid sort du Top 8 et devra, lui aussi, jouer un barrage. Mais probablement avec moins d'entrain que les miraculés joueurs de Lisbonne.