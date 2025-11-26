Arsenal sur le toit de l'Europe

Le duel au sommet entre le leader de Premier League et celui de Bundesliga a souri aux Britanniques. Arsenal s'est défait du Bayern 3-1. Timber a ouvert le score (22e), alors que Karl (32e) lui a répondu. Et finalement, en milieu de deuxième mi-temps, les Londoniens ont fait la différence par Madueke (69e) et Martinelli (76e).
Pluie de buts à Paris
Le champion d'Europe en titre, le PSG, a quand même connu un petit moment de malaise lorsque Randal Kolo Muani, un ancien de la maison, a permis à Tottenham de passer devant 2-1 aux Parc des Princes. Seulement, la troupe de Luis Enrique en avait encore sous la semelle et à la 53e, c'est Vitinha qui a pu inscrire le 2-2, signant par la même occasion sa deuxième réussite de la soirée à ce moment-là de la partie.
Puis à la 59e, c'est Fabian Ruiz qui a donné l'avantage à ses couleurs. Et à la 65e, Willian Pacho a sonné les Londoniens. Kolo Muani a planté un doublé (72e), mais un penalty de Vitinha à la 76e – pour un triplé – a définitivement coupé les ailes des Spurs.
Mbappé puissance quatre
Au Pirée, face à Olympiacos, le Real a pu compter sur un Kylian Mbappé concerné. Le Français a tout simplement inscrit les quatre buts de son équipe.
L'Inter de Sommer et Akanji croyait ramener le point du nul à Madrid face à l'Atletico. Mais dans les arrêts de jeu, c'est Gimenez qui a surgi sur un corner pour battre Sommer et offrir les trois points aux joueurs de Diego Simeone (2-1).
Liverpool humilié à domicile
Liverpool continue de montrer un visage que l'on ne lui connaissait pas. À domicile, les joueurs d'Arne Slot ont sombré 4-1 face au PSV Eindhoven. Champion d'Angleterre la saison dernière pour sa première année à la tête des Reds, le Néerlandais va-t-il résister à cette nouvelle défaite?
Arsenal domine le classement avec 15 points en cinq matches, devant un quatuor à 12 points composé du PSG, du Bayern, de l'Inter et du Real.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
5
13
15
2
Paris Saint-Germain
5
11
12
3
Bayern Munich
5
9
12
4
Inter Milan
5
9
12
5
Real Madrid
5
7
12
6
Borussia Dortmund
5
6
10
7
Chelsea FC
5
6
10
8
Sporting CP
5
6
10
9
Manchester City FC
5
5
10
10
Atalanta Bergame
5
1
10
11
Newcastle United FC
5
7
9
12
Atlético Madrid
5
2
9
13
Liverpool FC
5
2
9
14
Galatasaray SK
5
1
9
15
PSV Eindhoven
5
5
8
16
Tottenham Hotspur FC
5
3
8
17
Bayer Leverkusen
5
-2
8
18
FC Barcelone
5
2
7
19
Qarabag FK
5
-1
7
20
SSC Naples
5
-3
7
21
Olympique Marseille
5
2
6
22
Juventus Turin
5
0
6
23
AS Monaco
5
-2
6
24
Paphos FC
5
-3
6
25
Union Saint-Gilloise
5
-7
6
26
FC Bruges
5
-5
4
27
Athletic Bilbao
5
-5
4
28
Eintracht Francfort
5
-7
4
29
FC Copenhague
5
-7
4
30
Benfica Lisbonne
5
-4
3
31
Slavia Prague
5
-6
3
32
Bodo/Glimt
5
-4
2
33
Olympiakos
5
-8
2
34
Villarreal CF
5
-8
1
35
Kairat Almaty
5
-10
1
36
Ajax Amsterdam
5
-15
0