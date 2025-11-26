Arsenal sur le toit de l'Europe

Arsenal fait trembler l'Europe entière cette saison! Les Gunners, qui occupent la tête de Premier League, ont remporté le choc de cette 5e soirée européenne face au Bayern (3-1). Ils sont seuls en tête au classement de Champions League.

L'ancien joueur de Chelsea Noni Madueke a inscrit le 2-1 pour Arsenal, son premier but sous ses nouvelles couleurs. Photo: Arsenal FC via Getty Images

Blick Sport

Le duel au sommet entre le leader de Premier League et celui de Bundesliga a souri aux Britanniques. Arsenal s'est défait du Bayern 3-1. Timber a ouvert le score (22e), alors que Karl (32e) lui a répondu. Et finalement, en milieu de deuxième mi-temps, les Londoniens ont fait la différence par Madueke (69e) et Martinelli (76e).

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Pluie de buts à Paris

Le champion d'Europe en titre, le PSG, a quand même connu un petit moment de malaise lorsque Randal Kolo Muani, un ancien de la maison, a permis à Tottenham de passer devant 2-1 aux Parc des Princes. Seulement, la troupe de Luis Enrique en avait encore sous la semelle et à la 53e, c'est Vitinha qui a pu inscrire le 2-2, signant par la même occasion sa deuxième réussite de la soirée à ce moment-là de la partie.

Puis à la 59e, c'est Fabian Ruiz qui a donné l'avantage à ses couleurs. Et à la 65e, Willian Pacho a sonné les Londoniens. Kolo Muani a planté un doublé (72e), mais un penalty de Vitinha à la 76e – pour un triplé – a définitivement coupé les ailes des Spurs.

Mbappé puissance quatre

Au Pirée, face à Olympiacos, le Real a pu compter sur un Kylian Mbappé concerné. Le Français a tout simplement inscrit les quatre buts de son équipe.

L'Inter de Sommer et Akanji croyait ramener le point du nul à Madrid face à l'Atletico. Mais dans les arrêts de jeu, c'est Gimenez qui a surgi sur un corner pour battre Sommer et offrir les trois points aux joueurs de Diego Simeone (2-1).

Liverpool humilié à domicile

Liverpool continue de montrer un visage que l'on ne lui connaissait pas. À domicile, les joueurs d'Arne Slot ont sombré 4-1 face au PSV Eindhoven. Champion d'Angleterre la saison dernière pour sa première année à la tête des Reds, le Néerlandais va-t-il résister à cette nouvelle défaite?

Arsenal domine le classement avec 15 points en cinq matches, devant un quatuor à 12 points composé du PSG, du Bayern, de l'Inter et du Real.