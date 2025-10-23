DE
Il dépasse Breel Embolo et établit un record
Lennart Karl brille lors de ses débuts en Ligue des champions avec le Bayern

Le matin du match, Lennart Karl découvre qu’il figure dans le onze de départ du FC Bayern Munich. Quelques minutes plus tard, le jeune joueur de 17 ans entre dans l’histoire du club en marquant un but record.
«J’avais juste un bon feeling sur l’action.» Lennart Karl parle de son premier but en Ligue des champions.
À la fin, on peut presque s’inquiéter pour lui. Avec ses 193 centimètres et ses 93 kilos, Manuel Neuer le serre dans ses bras pour célébrer la victoire, tandis que Lennart Karl, qui ne mesure que 168 centimètres, paraît presque fragile à côté.

Heureusement, l’adolescent a déjà montré qu’il savait gérer la pression. Comme lorsqu’il apprend qu’il va faire ses débuts en Ligue des champions contre le FC Bruges. La nouvelle tombe le jour du match, au moment où l’entraîneur du Bayern, Vincent Kompany, annonce son onze de départ.

«Je pensais que je ne jouerais pas»

«J’ai d’abord pensé que je ne jouerais pas», raconte Lennart Karl après le match dans une interview télévisée. «Mais ce matin, en voyant la composition, j’ai compris que j’étais titulaire.» 

À peine cinq minutes après le coup d’envoi, Lennart Karl passe un, deux, trois, quatre adversaires et envoie le ballon du pied gauche depuis 18 mètres dans le haut du but. «Ça s’est un peu fait comme ça», explique-t-il ensuite, presque gêné: «J’avais juste un bon feeling sur l’action, j’ai tiré… et le ballon est entré.»

C’est le premier but du Bayern Munich dans cette rencontre, remportée tranquillement 4-0. Et il fait de Karl un joueur record: le plus jeune à marquer en Ligue des champions sous le maillot du Bayern. À ce moment-là, il avait 121 jours de moins que Jamal Musiala lors de ses débuts.

Lennart Karl devient également le plus jeune buteur suisse en Ligue des champions, dépassant Breel Embolo, qui avait 21 jours de plus lorsqu’il avait marqué pour le FC Bâle contre Ludogorets Rasgrad en 2014. Dans le classement historique de la compétition, Lennart Karl et Breel Embolo occupent désormais les 17e et 18e places.

Les plus jeunes buteurs de l’histoire de la Ligue des champions

  • 1. Wlodzimierz Lubanski à 16 ans, 8 mois et 16 jours (Gornik Zabrze, 1963)

  • 2. Nii Lamptey à 16 ans, 11 mois (Anderlecht, 1991)

  • 3. Ansu Fati à 17 ans, 1 mois et 9 jours (Barcelone, 2019)

  • 4. János Radics à 17 ans, 1 mois et 20 jours (Vasas Budapest, 1967)

  • 5. Lamine Yamal à 17 ans, 2 mois et 6 jours (Barcelone, 2024)

  • 17. Lennart Karl à 17 ans, 8 mois (Bayern Munich, 2025)

  • 18. Breel Embolo à 17 ans, 8 mois et 21 jours (FC Bâle, 2014)

    • Modeste mais ambitieux

    Modeste après son premier but, Lennart Karl sait pourtant ce qu’il veut: cette saison, il aspire à être plus qu’une simple figurine dans l’équipe bavaroise. Pendant la préparation estivale, il avait déjà confié qu’il espérait obtenir quelques minutes de jeu.

    Après sa superbe performance et son but de loin contre les Grasshoppers en août, le Blick s’interrogeait: «Cet adolescent est-il la réponse à la grande question du Bayern?» À l’époque, le club était encore à la recherche d’un joueur offensif supplémentaire. Aujourd’hui, Lennart Karl doit se battre pour chaque seconde sur le terrain dans l’équipe du Bayern. Mais s’il continue sur cette lancée, ce petit footballeur pourrait devenir un très grand.

