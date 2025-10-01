DE
De belles affiches mercredi
Le Barça affronte le PSG dans un choc au sommet

Le FC Barcelone affronte le Paris Saint-Germain ce soir en Ligue des champions, dans un choc qui s'annonce palpitant. D'autres affiches attrayantes vont animer la soirée, dont Arsenal-Olympiakos et Monaco-Manchester City.
Hansi Flick et Lamine Yamal espèrent bien faire chuter le PSG
La soirée s'annonce passionnante en Ligue des champions. L'affiche principale opposera dès 21h00 le FC Barcelone au Paris Saint-Germain, tenant du trophée. Les deux clubs connaissent quelques soucis avec de nombreux blessés. Mais cela ne devrait pas les empêcher de se livrer à un joli duel de prestige en Catalogne. Le Barça, qui a pris dimanche la tête de son championnat, espère marquer les esprits face aux Parisiens.

Plusieurs autres favoris de la compétition seront en lice, aussi dès 21h00. Arsenal recevra les Grecs d'Olympiakos, alors que Manchester City se déplacera à Monaco où l'absence de Denis Zakaria blessé aux adducteurs va sans doute peser.

Borussia Dortmund et Naples devraient s'imposer à domicile contre respectivement Athletic Bilbao et Sporting Lisbonne. La Juventus aura intérêt à se méfier sur la pelouse de Villarreal. Un potentiel derby suisse se jouera dès 18h45 en Belgique où l'Union Saint-Gilloise de Marc Giger accueillera Newcastle, pour qui Fabian Schär est incertain après avoir subi une commotion. Le défenseur n'a pas joué dimanche en Premier League contre Arsenal.

Ligue des Champions 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Bayern Munich
Bayern Munich
2
6
6
2
Real Madrid
Real Madrid
2
6
6
3
Inter Milan
Inter Milan
2
5
6
4
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
2
1
4
5
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
1
4
3
6
Atlético Madrid
Atlético Madrid
2
3
3
7
Olympique Marseille
Olympique Marseille
2
3
3
8
Sporting CP
Sporting CP
1
3
3
9
FC Bruges
FC Bruges
2
2
3
10
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
1
2
3
11
Arsenal FC
Arsenal FC
1
2
3
12
Manchester City FC
Manchester City FC
1
2
3
13
Qarabag FK
Qarabag FK
1
1
3
14
FC Barcelone
FC Barcelone
1
1
3
15
Eintracht Francfort
Eintracht Francfort
2
0
3
16
Liverpool FC
Liverpool FC
2
0
3
17
Chelsea FC
Chelsea FC
2
-1
3
18
Galatasaray SK
Galatasaray SK
2
-3
3
19
Atalanta Bergame
Atalanta Bergame
2
-3
3
20
Bodo/Glimt
Bodo/Glimt
2
0
2
21
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
1
0
1
22
Juventus Turin
Juventus Turin
1
0
1
23
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
1
0
1
24
FC Copenhague
FC Copenhague
1
0
1
25
Olympiakos
Olympiakos
1
0
1
26
Slavia Prague
Slavia Prague
2
-3
1
27
Paphos FC
Paphos FC
2
-4
1
28
Newcastle United FC
Newcastle United FC
1
-1
0
29
Villarreal CF
Villarreal CF
1
-1
0
30
Benfica Lisbonne
Benfica Lisbonne
2
-2
0
31
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
1
-2
0
32
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
1
-2
0
32
SSC Naples
SSC Naples
1
-2
0
34
AS Monaco
AS Monaco
1
-3
0
35
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
2
-6
0
36
Kairat Almaty
Kairat Almaty
2
-8
0
Playoffs
Barrages qualificatifs
