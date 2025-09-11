Le stade Metropolitano de Madrid accueillera la finale 2027 de la Ligue des champions.
Photo: JAN WOITAS
ATS Agence télégraphique suisse
Ce sera la sixième fois depuis 1956 que la capitale espagnole reçoit la plus prestigieuse des rencontres européennes de clubs - quatre fois au Santiago Bernabeu du Real Madrid et déjà une fois, en 2019, dans le nouveau stade de l'Atlético.
Comme l'an prochain à Budapest, la finale de 2027 débutera à 18h00 - au lieu de 21h00 jusqu'à présent - pour «améliorer l'expérience» des supporters et favoriser notamment leur retour du stade, avait annoncé l'UEFA en août.
Réuni à Tirana, le comité exécutif de l'instance européenne a également choisi le Stade national de Varsovie pour accueillir la finale de la Ligue des champions féminine 2027, après l'Ullevaal Stadion d'Oslo en 2026.
