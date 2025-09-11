DE
Retour au Metropolitano
Madrid accueillera la finale 2027 de la Ligue des champions

Le stade Metropolitano de Madrid accueillera la finale de la Ligue des champions masculine de football en 2027, a annoncé jeudi l'UEFA. La finale 2026 aura lieu à Budapest.
Publié: 18:09 heures
Le stade Metropolitano de Madrid accueillera la finale 2027 de la Ligue des champions.
Photo: JAN WOITAS
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Ce sera la sixième fois depuis 1956 que la capitale espagnole reçoit la plus prestigieuse des rencontres européennes de clubs - quatre fois au Santiago Bernabeu du Real Madrid et déjà une fois, en 2019, dans le nouveau stade de l'Atlético.

Comme l'an prochain à Budapest, la finale de 2027 débutera à 18h00 - au lieu de 21h00 jusqu'à présent - pour «améliorer l'expérience» des supporters et favoriser notamment leur retour du stade, avait annoncé l'UEFA en août.

Réuni à Tirana, le comité exécutif de l'instance européenne a également choisi le Stade national de Varsovie pour accueillir la finale de la Ligue des champions féminine 2027, après l'Ullevaal Stadion d'Oslo en 2026.

Playoffs
Barrages qualificatifs
