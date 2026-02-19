A Lisbonne mardi, Vinicius Jr. a dénoncé des insultes racistes de Gianluca Prestianni et des gestes déplacés de supporters du Benfica. L’UEFA a ouvert une enquête, relançant le débat sur le racisme dans le football européen.

Des supporters du Benfica aussi dans le viseur après des gestes racistes

La soirée européenne entre le Benfica et le Real Madrid, mardi à Lisbonne, a été marquée par de graves accusations de racisme. Si l’attaquant argentin Gianluca Prestianni est pointé du doigt par Vinicius Junior pour des propos injurieux, des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent aussi des supporters lisboètes imitant des gestes racistes en direction du Brésilien. L’UEFA a ouvert une enquête.

Insultes et gestes déplacés

Selon Vinicius, buteur et unique réalisateur de la rencontre, Gianluca Prestianni l’aurait traité de «singe» en plein match. Une altercation a éclaté peu après entre les deux joueurs. Sur Instagram, l’international brésilien a vivement réagi: «Les racistes sont avant tout des lâches. Ils ont besoin de mettre leur maillot devant leur bouche pour montrer à quel point ils sont faibles.»

Mais l’affaire ne s’arrête pas au terrain. Plusieurs séquences vidéo, largement relayées en ligne, montrent des supporters du Benfica effectuer des gestes à connotation raciste à proximité de l’attaquant madrilène. Ces images ont renforcé la gravité de la situation et élargi le spectre des responsabilités potentielles.

Match interrompu dix minutes

Face aux tensions, l’arbitre français François Letexier a appliqué le protocole de l’UEFA en cas d’incident discriminatoire, interrompant la rencontre durant dix minutes. Le jeu a finalement repris, mais l’affaire a immédiatement pris une ampleur internationale.

Coéquipier de Vinicius, Kylian Mbappé affirme avoir entendu les propos incriminés «à plusieurs reprises». Le capitaine de l’équipe de France a appelé à des sanctions exemplaires: «Nous ne pouvons pas accepter qu’un joueur qui participe à la meilleure compétition de football en Europe se comporte ainsi.» Il espère néanmoins des décisions prises «avec calme».

L’UEFA ouvre une enquête

Dans un communiqué publié mercredi, l’UEFA a confirmé la nomination d’un inspecteur en éthique et discipline chargé d’enquêter sur les faits. Les autorités portugaises ont également lancé une procédure administrative afin d’analyser les images et recueillir les témoignages. Si les accusations visant Gianluca Prestianni étaient confirmées, le joueur du Benfica pourrait s’exposer à de lourdes sanctions disciplinaires. Parallèlement, le club lisboète pourrait aussi être inquiété si la responsabilité de ses supporters était établie.

L’incident relance le débat sur la lutte contre le racisme dans le football européen. Certains observateurs appellent à un renforcement des mesures disciplinaires, tandis que d’autres pointent la nécessité d’une action coordonnée entre instances sportives et autorités publiques.