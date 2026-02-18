DE
FR

«Je félicite l'arbitre»
Gianni Infantino «choqué et attristé» par les scènes vues mardi à Lisbonne

Choqué par les incidents survenus lors de Benfica–Real Madrid, le président de la FIFA a fermement condamné le racisme subi par Vinicius et salué l’intervention de l’arbitre. Une prise de position forte, dans un contexte toujours plus tendu autour du joueur brésilien.
Publié: il y a 10 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 7 minutes
1/2
Vinicius et Gianni Infantino se sont déjà rencontrés à l'occasion de remises de prix, comme ici à Doha fin 2024.
Photo: AFP
Blick Sport

La réaction était attendue. Au lendemain des incidents survenus lors du match de Champions League entre le Benfica et le Real Madrid, Gianni Infantino a pris la parole pour condamner avec fermeté les actes de racisme présumés visant Vinícius Júnior. «J’ai été choqué et attristé par l’incident de racisme allégué envers Vinícius Júnior», a déclaré le président de la FIFA.

Le dirigeant haut-valaisan a rappelé un principe de base: «Il n’y a absolument aucune place pour le racisme dans notre sport ni dans la société.» Selon lui, l’ensemble des acteurs concernés doivent agir et faire en sorte que les responsables soient identifiés et sanctionnés. Une position claire, alors que les incidents visant l’ailier madrilène se répètent depuis plusieurs saisons sur les terrains européens.

Gianni Infantino félicite l'arbitre pour sa réaction

Gianni Infantino a également tenu à souligner l’engagement de la FIFA, notamment à travers la campagne «Global Stand Against Racism» et le «Players’ Voice Panel», destinés à protéger joueurs, officiels et supporters. «Nous sommes déterminés à garantir que chacun soit respecté et protégé, et que des mesures appropriées soient prises lorsque des incidents surviennent», a-t-il insisté.

Le patron du football mondial a enfin salué l’attitude de l’arbitre de la rencontre, François Letexier, qui a activé le protocole anti-racisme en interrompant la partie et en signalant la situation par le geste réglementaire. Un acte encore trop rare, mais jugé exemplaire par la FIFA.

En conclusion, Gianni Infantino a exprimé la solidarité totale du football envers les victimes de racisme et de toute forme de discrimination. «Je continuerai toujours à le répéter: non au racisme! Non à toute forme de discrimination!» Un message fort, alors que le débat reste brûlant et que le cas Vinícius Júnior continue d’agiter le football européen.

Ligue des Champions 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern Munich
Bayern Munich
8
14
21
3
Liverpool FC
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
8
10
17
5
FC Barcelone
FC Barcelone
8
8
16
6
Chelsea FC
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting CP
Sporting CP
8
6
16
8
Manchester City FC
Manchester City FC
8
6
16
9
Real Madrid
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Milan
Inter Milan
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United FC
Newcastle United FC
8
10
14
13
Juventus Turin
Juventus Turin
8
4
13
14
Atlético Madrid
Atlético Madrid
8
2
13
15
Atalanta Bergame
Atalanta Bergame
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
Olympiakos
8
-4
11
19
FC Bruges
FC Bruges
8
-2
10
20
Galatasaray SK
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodo/Glimt
Bodo/Glimt
8
-1
9
24
Benfica Lisbonne
Benfica Lisbonne
8
-2
9
25
Olympique Marseille
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Paphos FC
Paphos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Naples
SSC Naples
8
-6
8
31
FC Copenhague
FC Copenhague
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Francfort
Eintracht Francfort
8
-11
4
34
Slavia Prague
Slavia Prague
8
-14
3
35
Villarreal CF
Villarreal CF
8
-13
1
36
Kairat Almaty
Kairat Almaty
8
-15
1
Playoffs
Barrages qualificatifs
Articles les plus lus
    Articles les plus lus