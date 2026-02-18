Choqué par les incidents survenus lors de Benfica–Real Madrid, le président de la FIFA a fermement condamné le racisme subi par Vinicius et salué l’intervention de l’arbitre. Une prise de position forte, dans un contexte toujours plus tendu autour du joueur brésilien.

Blick Sport

La réaction était attendue. Au lendemain des incidents survenus lors du match de Champions League entre le Benfica et le Real Madrid, Gianni Infantino a pris la parole pour condamner avec fermeté les actes de racisme présumés visant Vinícius Júnior. «J’ai été choqué et attristé par l’incident de racisme allégué envers Vinícius Júnior», a déclaré le président de la FIFA.

Le dirigeant haut-valaisan a rappelé un principe de base: «Il n’y a absolument aucune place pour le racisme dans notre sport ni dans la société.» Selon lui, l’ensemble des acteurs concernés doivent agir et faire en sorte que les responsables soient identifiés et sanctionnés. Une position claire, alors que les incidents visant l’ailier madrilène se répètent depuis plusieurs saisons sur les terrains européens.

Gianni Infantino félicite l'arbitre pour sa réaction

Gianni Infantino a également tenu à souligner l’engagement de la FIFA, notamment à travers la campagne «Global Stand Against Racism» et le «Players’ Voice Panel», destinés à protéger joueurs, officiels et supporters. «Nous sommes déterminés à garantir que chacun soit respecté et protégé, et que des mesures appropriées soient prises lorsque des incidents surviennent», a-t-il insisté.

Le patron du football mondial a enfin salué l’attitude de l’arbitre de la rencontre, François Letexier, qui a activé le protocole anti-racisme en interrompant la partie et en signalant la situation par le geste réglementaire. Un acte encore trop rare, mais jugé exemplaire par la FIFA.

En conclusion, Gianni Infantino a exprimé la solidarité totale du football envers les victimes de racisme et de toute forme de discrimination. «Je continuerai toujours à le répéter: non au racisme! Non à toute forme de discrimination!» Un message fort, alors que le débat reste brûlant et que le cas Vinícius Júnior continue d’agiter le football européen.