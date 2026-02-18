José Mourinho s'en prend à Vinicius Junior

Accusations de racisme, longue interruption et tension maximale à Lisbonne entre Benfica et le Real Madrid. José Mourinho refuse de condamner Gianluca Prestianni et critique la célébration de Vinicius.

Blick Sport

Le match aller des barrages de la Ligue des champions entre Benfica et le Real Madrid (0-1) a été marqué par une longue interruption de jeu. Vinicius Junior a accusé Gianluca Prestianni de l’avoir insulté de «singe», «à cinq reprises».

Après la rencontre, José Mourinho, l’entraîneur de Benfica, n’a pas voulu condamner son joueur argentin. Pour le technicien portugais, il s’agit d’une parole contre une autre.

«J’ai parlé avec Prestianni et Vinicius, l’un me dit une chose, l’autre me dit l’inverse. Je ne veux pas dire que je crois Prestianni à 100%, mais je ne peux pas affirmer que ce que m’a dit Vinicius est la vérité», a assuré le «Special One» sur la chaîne espagnole Movistar.

«Ne va pas provoquer 60'000 personnes»

Expulsé mardi soir à quelques minutes du coup de sifflet final, l’entraîneur est allé plus loin en critiquant la célébration de Vinicius, auteur de l’unique but de la rencontre.

«Quand tu marques un but comme celui-là, célèbre avec tes coéquipiers, ne va pas provoquer 60'000 personnes. Dans combien de stades cela est-il déjà arrivé avec Vinicius? C’est un joueur de classe mondiale, mais si tu marques un but comme celui-là, célèbre avec tes coéquipiers», a estimé José Mourinho. Le retour prévu mercredi prochain à Madrid s'annonce bouillant.