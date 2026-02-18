DE
FR

«Ne va pas provoquer»
José Mourinho s'en prend à Vinicius Junior

Accusations de racisme, longue interruption et tension maximale à Lisbonne entre Benfica et le Real Madrid. José Mourinho refuse de condamner Gianluca Prestianni et critique la célébration de Vinicius.
Publié: il y a 54 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 24 minutes
1/2
José Mourinho s'est exprimé au sujet de l'altercation entre Vinicius (bleu) et Gianluca Prestianni.
Photo: keystone-sda.ch
Blick Sport

Le match aller des barrages de la Ligue des champions entre Benfica et le Real Madrid (0-1) a été marqué par une longue interruption de jeu. Vinicius Junior a accusé Gianluca Prestianni de l’avoir insulté de «singe», «à cinq reprises».

Après la rencontre, José Mourinho, l’entraîneur de Benfica, n’a pas voulu condamner son joueur argentin. Pour le technicien portugais, il s’agit d’une parole contre une autre.

«J’ai parlé avec Prestianni et Vinicius, l’un me dit une chose, l’autre me dit l’inverse. Je ne veux pas dire que je crois Prestianni à 100%, mais je ne peux pas affirmer que ce que m’a dit Vinicius est la vérité», a assuré le «Special One» sur la chaîne espagnole Movistar.

«Ne va pas provoquer 60'000 personnes»

Expulsé mardi soir à quelques minutes du coup de sifflet final, l’entraîneur est allé plus loin en critiquant la célébration de Vinicius, auteur de l’unique but de la rencontre.

«Quand tu marques un but comme celui-là, célèbre avec tes coéquipiers, ne va pas provoquer 60'000 personnes. Dans combien de stades cela est-il déjà arrivé avec Vinicius? C’est un joueur de classe mondiale, mais si tu marques un but comme celui-là, célèbre avec tes coéquipiers», a estimé José Mourinho. Le retour prévu mercredi prochain à Madrid s'annonce bouillant.

Ligue des Champions 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern Munich
Bayern Munich
8
14
21
3
Liverpool FC
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
8
10
17
5
FC Barcelone
FC Barcelone
8
8
16
6
Chelsea FC
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting CP
Sporting CP
8
6
16
8
Manchester City FC
Manchester City FC
8
6
16
9
Real Madrid
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Milan
Inter Milan
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United FC
Newcastle United FC
8
10
14
13
Juventus Turin
Juventus Turin
8
4
13
14
Atlético Madrid
Atlético Madrid
8
2
13
15
Atalanta Bergame
Atalanta Bergame
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
Olympiakos
8
-4
11
19
FC Bruges
FC Bruges
8
-2
10
20
Galatasaray SK
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodo/Glimt
Bodo/Glimt
8
-1
9
24
Benfica Lisbonne
Benfica Lisbonne
8
-2
9
25
Olympique Marseille
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Paphos FC
Paphos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Naples
SSC Naples
8
-6
8
31
FC Copenhague
FC Copenhague
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Francfort
Eintracht Francfort
8
-11
4
34
Slavia Prague
Slavia Prague
8
-14
3
35
Villarreal CF
Villarreal CF
8
-13
1
36
Kairat Almaty
Kairat Almaty
8
-15
1
