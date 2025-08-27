Le FC Bâle échoue aux portes de la Ligue des champions, battu 2-0 par le FC Copenhague en play-off retour. Les Rhénans devront donc se contenter de l'Europa League.

Xherdan Shaqiri et le FC Bâle ont manqué d’audace sur le plan offensif. Photo: Getty Images

ATS Agence télégraphique suisse

Le FC Bâle ne disputera pas la phase de ligue de la Ligue des champions. En play-off retour, les Rhénans ont été battus 2-0 par le FC Copenhague. Le match aller s'était conclu sur un nul 1-1.

Les Danois ont fait la différence grâce à une tête de Andreas Cornelius après seulement 39 secondes en seconde période. L'attaquant, idéalement servi par Mohamed Achouri, a profité d’un marquage trop lâche de Bryan Vouilloz. Youssoufa Moukoko a ensuite scellé la qualification de son équipe sur penalty (84e), consécutif à une faute de Borna Barisic.

Ils joueront l'Europa League

Longtemps timide offensivement, le FCB a esquissé une brève réaction après avoir concédé l'ouverture du score. Xherdan Shaqiri (56e) et Moritz Broschinski (57e) ont testé les excellents réflexes de Dominik Kotarski. Mais après, malgré tous leurs efforts, les champions de Suisse ne sont pas parvenus à aller inquiéter la défense danoise.

Les hommes de Ludovic Magnin n'ont pas réussi à se transcender pour franchir le dernier obstacle vers le Graal de la Ligue des champions et ses millions. Ils évolueront tout de même sur la scène européenne cet automne, mais au deuxième échelon, en Europa League. Un échec pour les Rhénans, qui rêvaient de retrouver les sommets de la Ligue des champions.