Arsenal et le PSG, plus proches qu'il n'y paraît

Bastien Feller Journaliste Blick

Si le PSG est arrivé avec une dizaine de minutes de retard à sa conférence de presse au Stade Ferenc-Puskás, les représentants d'Arsenal sont, eux, arrivés avec quatre minutes d'avance. Un détail anecdotique, certes, mais qui traduit aussi l'importance de l'événement pour un club qui s'apprête à disputer la deuxième finale de Champions League de son histoire.

Le week-end dernier, Martin Ødegaard soulevait le 14e titre de Premier League. Vingt-deux ans après le 13e. Ce samedi, les Gunners comptent bien remporter la première Champions League de leur histoire, vingt ans après la défaite en finale face au FC Barcelone (2-1). «La préparation a été excellente, très concentrée et très positive. Nous sommes ici parce que nous avons mérité d’y être grâce à notre parcours et à nos performances dans cette compétition. Demain, sur ce terrain, nous aurons aussi le droit de gagner ce trophée», assure Mikel Arteta, devant une salle de presse un peu moins remplie que pour la venue des Parisiens.

Arsenal en quête d'un premier trophée européen

Il faut dire que chacune des deux équipes suscite des attentes différentes. Le PSG est à Budapest pour défendre son titre, Arsenal pour décrocher un premier trophée européen. «Nous connaissons la qualité de notre équipe. Nous l’avons démontrée pendant une longue période. Le fait de venir ici en tant que champions d’Angleterre nous donne énormément de confiance. Nous savons qui nous sommes et ce que nous sommes capables de faire», assure Martin Ødegaard.

Assis à côté de son capitaine, Bukayo Saka, l'enfant d'Arsenal, affirme, lui, vivre un rêve éveillé. «Tout le monde connaît mon parcours. J’ai commencé à sept ou huit ans à Hale End (ndlr: le centre de formation des jeunes du club), et à l’époque, gagner la Premier League ou la Champions League avec Arsenal semblait très loin. Aujourd’hui, cela devient une réalité. Je suis très enthousiaste à l’idée de pouvoir remporter un nouveau trophée avec ce club et d’écrire l’histoire avec l’équipe que j’aime.»

Deux styles vraiment opposés?

Pour écrire l'histoire, Arsenal devra donc battre le PSG de Luis Enrique. Une équipe qui semble très différente de celle de Mikel Arteta au premier regard. Pourtant, les parallèles sont nombreux. Dans les deux cas, il est possible de parler de projet de coach, avec deux entraîneurs espagnols en poste depuis plusieurs années et placés au centre du projet. Comme les Parisiens avant leur premier sacre, les Gunners ont connu une montée en puissance progressive. En 2025, leur parcours s'était arrêté en demi-finale... face aux Français.

Reste la question du style de jeu. Si le PSG apparaît généralement plus direct et plus flexible dans son approche, les deux équipes partagent plusieurs principes communs. Elles cherchent à contrôler les rencontres par la possession, affichant respectivement 62% et 53% de possession moyenne dans la compétition. Leur production offensive est également comparable, avec 59 grosses occasions créées par les Parisiens contre 55 pour les Londoniens. «Je dirais plutôt qu'il s'agit de deux idées qui se ressemblent, avec des chemins différents. Ils marquent aussi beaucoup et nous sommes également une équipe qui défend très bien», appuyait Luis Enrique plus tôt vendredi.

Leurs confrontations directes témoignent également de cette proximité, avec deux victoires de chaque côté et trois nuls. «Il y a beaucoup d’enseignements à tirer de nos précédents affrontements. Mais il est vrai que nous avons évolué, tout comme eux, et le contexte est différent. Nous avons appris certaines choses et identifié des aspects à améliorer. Je suis convaincu que nous le ferons demain», estime Mikel Arteta. Réponse dès 18h ce samedi.