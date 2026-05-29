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«Nous verrons samedi»
Arsenal s'annonce champion d'Europe, Luis Enrique refuse de répondre

Une vidéo montrant l'entraîneur d'Arsenal annoncer un futur sacre des Gunners a fait réagir avant la finale de Champions League. Sans surprise, Luis Enrique n'a pas voulu accorder trop d'importance à cette sortie.
Publié: 17:42 heures
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Luis Enrique et le PSG affrontent samedi Arsenal en finale de Champions League.
Photo: keystone-sda.ch
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Bastien FellerJournaliste Blick

«Samedi, nous serons champions d'Europe», assurait Mikel Arteta, entraîneur d'Arsenal, dans une vidéo ayant fuité sur les réseaux sociaux. Une phrase lancée lors d'un événement privé organisé pour célébrer le 14e titre de champion d'Angleterre des Gunners et capturée par des fans, qui pourrait servir de motivation aux joueurs du PSG.

Les entraîneurs n'hésitent parfois pas à utiliser certaines déclarations adverses comme source de motivation en les accrochant dans le vestiaire en lettres majuscules. Alors, Luis Enrique va-t-il utiliser cette sortie de Mikel Arteta en prévision de ce samedi? «Cela ne va pas nous donner plus de motivation que le fait de jouer ce match», répond le technicien espagnol, habitué au contre-pied. «On va voir demain qui est le meilleur. Je reste concentré sur ce qui est positif pour mon équipe. Sur le fait d'être capable de montrer demain notre meilleur niveau.»

«L’année dernière était une exception»

Même son de cloche du côté d'Ousmane Dembélé et de Marquinhos, passés en conférence de presse avant l'Asturien. «Ce premier titre remporté l'année dernière nous a fait beaucoup de bien. Mais comme dit en août, tout est revenu à zéro. On veut recommencer à gagner des trophées. On est un groupe jeune avec beaucoup d’ambitions», assure le premier nommé. «Notre ambition n’a pas changé, elle est peut-être même encore plus forte car on a goûté au succès et on veut revivre ces émotions», appuie quant à lui le capitaine du PSG, devant plus de 200 journalistes présents dans la salle de presse du Stade Ferenc-Puskás.

Photo: keystone-sda.ch

Les trois hommes s'accordent encore sur une chose: la rencontre sera compliquée. «C’est toujours difficile de jouer une finale. L’année dernière était une exception (ndlr: victoire 5-0 face à l'Inter). L'écart de niveau n'était pas aussi important entre le PSG et l'Inter. Mais c’est le foot», souffle Luis Enrique, qui ne voit pas de favori se dégager entre Français et Anglais. «Il faudra être dans le match pendant 90 minutes et tenter de profiter du moment. Il y a toujours beaucoup de pression et d’attentes. Il faut savoir gérer ces moments.»

Le PSG au complet

Touché par quelques pépins physiques ces dernières semaines (Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Ousmane Dembélé), le groupe parisien sera au complet samedi. «Je n’ai pas eu peur de manquer la finale. J’ai arrêté avant que ce soit trop grave. J'ai eu 10 à 15 jours pour bien me préparer. La saison a été difficile pour tous les joueurs, les vacances ont été courtes, mais le coach et le staff ont bien géré la situation. Je suis à 100%», assure le Ballon d'Or 2025. De quoi rassurer les supporters parisiens à quelques heures du rendez-vous le plus important de la saison du PSG.

Ligue des Champions 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern Munich
Bayern Munich
8
14
21
3
Liverpool FC
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
8
10
17
5
FC Barcelone
FC Barcelone
8
8
16
6
Chelsea FC
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting CP
Sporting CP
8
6
16
8
Manchester City FC
Manchester City FC
8
6
16
9
Real Madrid
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Milan
Inter Milan
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United FC
Newcastle United FC
8
10
14
13
Juventus Turin
Juventus Turin
8
4
13
14
Atlético Madrid
Atlético Madrid
8
2
13
15
Atalanta Bergame
Atalanta Bergame
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
Olympiakos
8
-4
11
19
FC Bruges
FC Bruges
8
-2
10
20
Galatasaray SK
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodo/Glimt
Bodo/Glimt
8
-1
9
24
Benfica Lisbonne
Benfica Lisbonne
8
-2
9
25
Olympique Marseille
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Paphos FC
Paphos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Naples
SSC Naples
8
-6
8
31
FC Copenhague
FC Copenhague
8
-9
8
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Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Francfort
Eintracht Francfort
8
-11
4
34
Slavia Prague
Slavia Prague
8
-14
3
35
Villarreal CF
Villarreal CF
8
-13
1
36
Kairat Almaty
Kairat Almaty
8
-15
1
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