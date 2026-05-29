Bastien Feller Journaliste Blick

«Samedi, nous serons champions d'Europe», assurait Mikel Arteta, entraîneur d'Arsenal, dans une vidéo ayant fuité sur les réseaux sociaux. Une phrase lancée lors d'un événement privé organisé pour célébrer le 14e titre de champion d'Angleterre des Gunners et capturée par des fans, qui pourrait servir de motivation aux joueurs du PSG.

Les entraîneurs n'hésitent parfois pas à utiliser certaines déclarations adverses comme source de motivation en les accrochant dans le vestiaire en lettres majuscules. Alors, Luis Enrique va-t-il utiliser cette sortie de Mikel Arteta en prévision de ce samedi? «Cela ne va pas nous donner plus de motivation que le fait de jouer ce match», répond le technicien espagnol, habitué au contre-pied. «On va voir demain qui est le meilleur. Je reste concentré sur ce qui est positif pour mon équipe. Sur le fait d'être capable de montrer demain notre meilleur niveau.»

«L’année dernière était une exception»

Même son de cloche du côté d'Ousmane Dembélé et de Marquinhos, passés en conférence de presse avant l'Asturien. «Ce premier titre remporté l'année dernière nous a fait beaucoup de bien. Mais comme dit en août, tout est revenu à zéro. On veut recommencer à gagner des trophées. On est un groupe jeune avec beaucoup d’ambitions», assure le premier nommé. «Notre ambition n’a pas changé, elle est peut-être même encore plus forte car on a goûté au succès et on veut revivre ces émotions», appuie quant à lui le capitaine du PSG, devant plus de 200 journalistes présents dans la salle de presse du Stade Ferenc-Puskás.

Les trois hommes s'accordent encore sur une chose: la rencontre sera compliquée. «C’est toujours difficile de jouer une finale. L’année dernière était une exception (ndlr: victoire 5-0 face à l'Inter). L'écart de niveau n'était pas aussi important entre le PSG et l'Inter. Mais c’est le foot», souffle Luis Enrique, qui ne voit pas de favori se dégager entre Français et Anglais. «Il faudra être dans le match pendant 90 minutes et tenter de profiter du moment. Il y a toujours beaucoup de pression et d’attentes. Il faut savoir gérer ces moments.»

Le PSG au complet

Touché par quelques pépins physiques ces dernières semaines (Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Ousmane Dembélé), le groupe parisien sera au complet samedi. «Je n’ai pas eu peur de manquer la finale. J’ai arrêté avant que ce soit trop grave. J'ai eu 10 à 15 jours pour bien me préparer. La saison a été difficile pour tous les joueurs, les vacances ont été courtes, mais le coach et le staff ont bien géré la situation. Je suis à 100%», assure le Ballon d'Or 2025. De quoi rassurer les supporters parisiens à quelques heures du rendez-vous le plus important de la saison du PSG.