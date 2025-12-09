DE
FR

Coup dur pour le Real Madrid
Kylian Mbappé incertain pour le choc face à Manchester City

Le Real Madrid pourrait être privé de Kylian Mbappé pour le match crucial de Ligue des champions contre Manchester City mercredi. L'attaquant français, souffrant de douleurs à la jambe gauche, n'a pas participé au dernier entraînement.
Publié: il y a 6 minutes
Kylian Mbappé n’a pas pu s’entraîner avec le reste de l’équipe.
Photo: IMAGO/Guillermo Martinez
Blick Sport

Le Real Madrid pourrait devoir composer sans sa star Kylian Mbappé pour le match de Ligue des champions contre Manchester City mercredi, selon Onet. Le Français n’a pas participé au dernier entraînement, suscitant de sérieux doutes sur sa disponibilité.

La journaliste Arancha Rodriguez rapporte que Mbappé souffre de douleurs à la jambe gauche et n’a pas pu s’entraîner avec le reste de l’équipe. «Sa participation à ce match est sérieusement compromise», précise-t-elle. Cette nouvelle blessure vient s’ajouter à une fracture du doigt subie après le match contre le Celta Vigo, qui n’avait pas empêché le joueur de performer en Ligue des champions.

La liste s'allonge

Le Real Madrid doit également se passer d’Eduardo Camavinga et de Dean Huijsen pour ce rendez-vous crucial. Ces absences viennent s’ajouter à une liste déjà conséquente de joueurs indisponibles, fragilisant l’équipe face à un Manchester City en pleine forme sous la direction de Pep Guardiola.

A lire aussi
Bayern, Inter, Barça, OM… une 6e journée qui peut tout changer
C1 sous tension
Bayern, Inter, Barça, OM… une 6e journée qui peut tout changer
Le Real Madrid humilié à domicile avant de recevoir Manchester City
Le Barca s'envole en Liga
Le Real Madrid humilié à domicile avant de recevoir Manchester City

Actuellement cinquièmes du classement de la Ligue des champions, les Madrilènes savent que la rencontre de mercredi, prévue à 21h00, sera un véritable test pour leurs ambitions européennes.

Ligue des Champions 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
Arsenal FC
5
13
15
2
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
5
11
12
3
Bayern Munich
Bayern Munich
5
9
12
4
Inter Milan
Inter Milan
5
9
12
5
Real Madrid
Real Madrid
5
7
12
6
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
5
6
10
7
Chelsea FC
Chelsea FC
5
6
10
8
Sporting CP
Sporting CP
5
6
10
9
Manchester City FC
Manchester City FC
5
5
10
10
Atalanta Bergame
Atalanta Bergame
5
1
10
11
Newcastle United FC
Newcastle United FC
5
7
9
12
Atlético Madrid
Atlético Madrid
5
2
9
13
Liverpool FC
Liverpool FC
5
2
9
14
Galatasaray SK
Galatasaray SK
5
1
9
15
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
5
5
8
16
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
5
3
8
17
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
5
-2
8
18
FC Barcelone
FC Barcelone
5
2
7
19
Qarabag FK
Qarabag FK
5
-1
7
20
SSC Naples
SSC Naples
5
-3
7
21
Olympique Marseille
Olympique Marseille
5
2
6
22
Juventus Turin
Juventus Turin
5
0
6
23
AS Monaco
AS Monaco
5
-2
6
24
Paphos FC
Paphos FC
5
-3
6
25
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
5
-7
6
26
FC Bruges
FC Bruges
5
-5
4
27
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
5
-5
4
28
Eintracht Francfort
Eintracht Francfort
5
-7
4
29
FC Copenhague
FC Copenhague
5
-7
4
30
Benfica Lisbonne
Benfica Lisbonne
5
-4
3
31
Slavia Prague
Slavia Prague
5
-6
3
32
Bodo/Glimt
Bodo/Glimt
5
-4
2
33
Olympiakos
Olympiakos
5
-8
2
34
Villarreal CF
Villarreal CF
5
-8
1
35
Kairat Almaty
Kairat Almaty
5
-10
1
36
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
5
-15
0
Playoffs
Barrages qualificatifs
Articles les plus lus
    Articles les plus lus