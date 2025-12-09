Kylian Mbappé incertain pour le choc face à Manchester City

Le Real Madrid pourrait être privé de Kylian Mbappé pour le match crucial de Ligue des champions contre Manchester City mercredi. L'attaquant français, souffrant de douleurs à la jambe gauche, n'a pas participé au dernier entraînement.

Le Real Madrid pourrait devoir composer sans sa star Kylian Mbappé pour le match de Ligue des champions contre Manchester City mercredi, selon Onet. Le Français n’a pas participé au dernier entraînement, suscitant de sérieux doutes sur sa disponibilité.

La journaliste Arancha Rodriguez rapporte que Mbappé souffre de douleurs à la jambe gauche et n’a pas pu s’entraîner avec le reste de l’équipe. «Sa participation à ce match est sérieusement compromise», précise-t-elle. Cette nouvelle blessure vient s’ajouter à une fracture du doigt subie après le match contre le Celta Vigo, qui n’avait pas empêché le joueur de performer en Ligue des champions.

La liste s'allonge

Le Real Madrid doit également se passer d’Eduardo Camavinga et de Dean Huijsen pour ce rendez-vous crucial. Ces absences viennent s’ajouter à une liste déjà conséquente de joueurs indisponibles, fragilisant l’équipe face à un Manchester City en pleine forme sous la direction de Pep Guardiola.

Actuellement cinquièmes du classement de la Ligue des champions, les Madrilènes savent que la rencontre de mercredi, prévue à 21h00, sera un véritable test pour leurs ambitions européennes.