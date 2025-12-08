Le Real Madrid s'incline 2-0 face au Celta Vigo au Santiago Bernabéu. Cette première défaite à domicile de la saison, marquée par deux expulsions, creuse l'écart avec le Barça à quatre points avant le choc européen contre Manchester City.

AFP Agence France-Presse

A trois jours d'un choc européen face à Manchester City, le Real Madrid, réduit à neuf en fin de match, a été humilié dimanche sur sa pelouse par le Celta Vigo (2-0), laissant le FC Barcelone s'échapper en tête.

Cette fois-ci, c'est bien la crise à la Maison Blanche. Sans envie et sans inspiration, le géant espagnol (2e, 36 points), glacé par un doublé du jeune Suédois Williot Swedberg (53e, 90e+3), a concédé sa première défaite de la saison à domicile, et compte désormais quatre longueurs de retard sur le Barça. Les hommes de Xabi Alonso, dépassés dans le jeu et frustrés par certaines décisions arbitrales, ont terminé la rencontre à neuf après les expulsions des deux latéraux espagnols Fran Garcia (65e) et Alvaro Carreras (90e+2), sous les sifflets de leur public.

Un Real apathique et un Mbappé muselé

«Nous sommes tous énervés. Evidemment ce n'était pas le match que nous voulions. La blessure de Militao nous a fait mal, émotionnellement on a eu du mal à s'en remettre. On doit essayer de tourner la page le plus rapidement possible», a réagi le technicien basque. «Ce ne sont que trois points. Le championnat reste encore très long. La chance que nous avons, c'est que mercredi nous avons un match de Ligue des Champions contre City pour réagir et nous remettre en selle», a-t-il ajouté.

Les Merengues ont, avant cela, livré une performance collective insuffisante, voire inquiétante pour leur retour au stade Santiago Bernabéu après six matchs de suite à l'extérieur. Et ils n'ont pas pu être sauvés par leur buteur providentiel Kylian Mbappé, bien contenu par la défense adverse et imprécis devant le but lorsqu'il en a eu l'occasion.

L'attaquant français, auteur d'un superbe doublé mercredi à Bilbao (3-0) dans ce qui ne fut qu'un sursaut éphémère pour le géant madrilène, a eu la balle de l'égalisation au bout du pied droit mais sa tentative de lob a terminé au-dessus de la barre (74e). Déjà fragilisé après une série de trois matches nuls consécutifs en championnat, l'entraîneur merengue Xabi Alonso sera sous une immense pression mercredi pour la réception du Manchester City de Pep Guardiola et Erling Haaland.

Gérone continue de couler

Corrigé (3-0) par le promu Elche (9e, 19 points) plus tôt dans l'après-midi, Gérone (18e, 12 points) s'est un peu plus dirigé vers la descente. C'est la deuxième défaite de la semaine pour le petit club catalan, éliminé dès les 32e de finale de la Coupe du Roi par Ourense, pensionnaire de troisième division, la huitième toutes compétitions confondues.

L'affiche de ce dimanche entre Valence (15e, 15 points) et le Séville FC (13e, 17 points), deux géants en difficulté, s'est terminé sur un match nul (1-1), après l'égalisation des valencienne au bout du temps additionnel de l'attaquant espagnol Hugo Duro (90e+3). A la lutte pour le maintien l'an dernier, l'Espanyol Barcelone, vainqueur (1-0) du Rayo Vallecano (12e, 17 points), a confirmé son bon début de saison en s'emparant de la cinquième place (5e, 27 points), devant le Betis Séville (6e, 24 points), battu samedi par le Barça (5-3).