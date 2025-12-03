Cela lui permet de revenir à un point de son éternel rival, Barcelone, toujours leader. Le club madrilène (2e, 36 points) reste au contact du Barça (1er, 37 points), champion en titre, qui a remporté mardi (3-1) le choc face à l'Atlético (4e, 31 points) en match avancé de la 19e journée.
Dos au mur après trois nuls consécutifs en championnat, le géant espagnol a chassé le brouillard qui s'épaississait autour de son entraîneur Xabi Alonso avec une performance collective enfin convaincante.
En grande partie grâce à son homme providentiel Kylian Mbappé, auteur d'un superbe doublé (7e, 59e) et passeur décisif pour son coéquipier en équipe de France Eduardo Camavinga (42e), confortant un peu plus son statut de leader de la Maison Blanche avec ses 24e et 25e réalisations de la saison.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
15
25
37
2
Real Madrid
15
19
36
3
Villarreal CF
14
16
32
4
Atlético Madrid
15
14
31
5
Real Betis Balompié
14
8
24
6
Espanyol Barcelone
14
2
24
7
Getafe CF
14
-2
20
8
Athletic Bilbao
15
-6
20
9
Rayo Vallecano
14
-2
17
10
Real Sociedad
14
-2
16
11
CF Elche
14
-2
16
12
Celta Vigo
14
-3
16
13
FC Séville
14
-4
16
14
Deportivo Alaves
14
-3
15
15
Valence CF
14
-9
14
16
Majorque
14
-7
13
17
CA Osasuna
14
-6
12
18
FC Gérone
14
-13
12
19
Levante UD
14
-10
9
20
Real Oviedo
14
-15
9