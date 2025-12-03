DE
À un point du Barça
Le Real Madrid corrige Bilbao avec un doublé de Kylian Mbappé

Porté par Kylian Mbappé, auteur d'un doublé et passeur décisif, le Real Madrid a renoué avec le succès en Liga mercredi. Ceci en domptant l'Athletic Bilbao à San Mamés (3-0).
Publié: il y a 52 minutes
Kylian Mbappé intenable
Photo: JAVIER ZORRILLA
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Cela lui permet de revenir à un point de son éternel rival, Barcelone, toujours leader. Le club madrilène (2e, 36 points) reste au contact du Barça (1er, 37 points), champion en titre, qui a remporté mardi (3-1) le choc face à l'Atlético (4e, 31 points) en match avancé de la 19e journée.

Dos au mur après trois nuls consécutifs en championnat, le géant espagnol a chassé le brouillard qui s'épaississait autour de son entraîneur Xabi Alonso avec une performance collective enfin convaincante.

En grande partie grâce à son homme providentiel Kylian Mbappé, auteur d'un superbe doublé (7e, 59e) et passeur décisif pour son coéquipier en équipe de France Eduardo Camavinga (42e), confortant un peu plus son statut de leader de la Maison Blanche avec ses 24e et 25e réalisations de la saison.

LaLiga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
FC Barcelone
15
25
37
2
Real Madrid
Real Madrid
15
19
36
3
Villarreal CF
Villarreal CF
14
16
32
4
Atlético Madrid
Atlético Madrid
15
14
31
5
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
14
8
24
6
Espanyol Barcelone
Espanyol Barcelone
14
2
24
7
Getafe CF
Getafe CF
14
-2
20
8
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
15
-6
20
9
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
14
-2
17
10
Real Sociedad
Real Sociedad
14
-2
16
11
CF Elche
CF Elche
14
-2
16
12
Celta Vigo
Celta Vigo
14
-3
16
13
FC Séville
FC Séville
14
-4
16
14
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
14
-3
15
15
Valence CF
Valence CF
14
-9
14
16
Majorque
Majorque
14
-7
13
17
CA Osasuna
CA Osasuna
14
-6
12
18
FC Gérone
FC Gérone
14
-13
12
19
Levante UD
Levante UD
14
-10
9
20
Real Oviedo
Real Oviedo
14
-15
9
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Relégation
