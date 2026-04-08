DE
FR

«Ça va être un massacre»
L'arrogance française va-t-elle porter la poisse au PSG?

Le PSG affronte Liverpool en quarts de finale de la Champions League. Pour Christophe Dugaryy, tout sera joué dès le match aller, qui a lieu ce mercredi au Parc des Princes.
Publié: 17:13 heures
|
Dernière mise à jour: 17:16 heures
Le PSG sera-t-il à la fête contre les Reds ce mercredi soir? Beaucoup le croient.
Photo: Anadolu via Getty Images
Blick Sport

Plusieurs spécialistes français chantent déjà «cocorico». Avant le quart de finale de Champions League entre le PSG et Liverpool, dont le match aller a lieu ce mercredi au Parc des Princes, beaucoup voient une facile qualification des champions de France. «Ça va être une promenade de santé, honnêtement. La différence de niveau est colossale», a déclaré Christophe Dugarry à RMC. Et le champion du monde 1998 de poursuivre avec le bilan des champions d'Angleterre: «14 victoires, 10 défaites et 7 nuls depuis le début de la saison en championnat. C'est catastrophique.»

Selon Christophe Dugarry, le PSG va sceller le sort de ce quart de finale dès le match aller. «Vous voyez jouer Liverpool? Ils n’ont plus de jambes, ils n’ont rien. Ils ne sont pas maladroits, mais ils jouent à 4 km/h. Quand on voit l’intensité que le Paris Saint-Germain arrive à mettre… ça va être un massacre!» L'ancien international tricolore étaye ses propos en avançant que le PSG a, de plus, un fort avantage psychologique.

A lire aussi
Contre le Real, Manuel Neuer a fait aussi bien que Lionel Messi
«Le meilleur de l'histoire?»
Contre le Real, Manuel Neuer a fait aussi bien que Lionel Messi
Diego Simeone menace Antoine Griezmann: «Je t'aime, mais si tu ne cours pas...»
«Comme un ami»
Diego Simeone menace Antoine Griezmann: «Je t'aime, mais si tu ne cours pas...»

«Les Reds arriveront terrifiés»

«Liverpool a peur. Toutes les équipes anglaises se sont fait laminer depuis environ un an et demi. Maintenant, elles ont toutes peur du Paris Saint-Germain. Je vous garantis que les Reds arriveront terrifiés.» Le consultant rappelle qu'au tour précédent, le PSG a mis 8-2 à Chelsea sur l'ensemble des deux matches. Sans oublier que, l'année dernière, le club de la capitale avait sorti la troupe d'Arne Slot en 8es de finale de la C1 (0-1, 1-0 tab 4-1). Avant de décrocher le graal.

Christophe Dugarry n'est pas le seul à penser que les champions d'Angleterre n'ont aucune chance. Daniel Riolo est également très optimiste. «Le Parc sera plein, il y aura une grosse ambiance. J'ai l'impression qu'ils ont juste à réciter leur jeu et ça va passer sans trop d'histoire», a pronostiqué l'éditorialiste dans l'After Foot mardi. Une assurance qui rappelle un peu celle de la presse hexagonale avant le huitième de finale entre la France et l'équipe de Suisse en 8es de finale de l'Euro 2020. Avec l'issue que l'on connait...

Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.

Luis Enrique, lui, fanfaronne un peu moins. «Ce n'est pas important de savoir qui est favori, a confié l'entraîneur parisien en conférence de presse mardi. Je ne crois pas que nous sommes favoris, l'an dernier tout le monde disait que c'était Liverpool et c'est nous qui nous nous sommes qualifiés.» Qu'en sera-t-il cette fois? Début de réponse dès 21h.



Ligue des Champions 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern Munich
Bayern Munich
8
14
21
3
Liverpool FC
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
8
10
17
5
FC Barcelone
FC Barcelone
8
8
16
6
Chelsea FC
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting CP
Sporting CP
8
6
16
8
Manchester City FC
Manchester City FC
8
6
16
9
Real Madrid
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Milan
Inter Milan
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United FC
Newcastle United FC
8
10
14
13
Juventus Turin
Juventus Turin
8
4
13
14
Atlético Madrid
Atlético Madrid
8
2
13
15
Atalanta Bergame
Atalanta Bergame
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
Olympiakos
8
-4
11
19
FC Bruges
FC Bruges
8
-2
10
20
Galatasaray SK
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodo/Glimt
Bodo/Glimt
8
-1
9
24
Benfica Lisbonne
Benfica Lisbonne
8
-2
9
25
Olympique Marseille
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Paphos FC
Paphos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Naples
SSC Naples
8
-6
8
31
FC Copenhague
FC Copenhague
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Francfort
Eintracht Francfort
8
-11
4
34
Slavia Prague
Slavia Prague
8
-14
3
35
Villarreal CF
Villarreal CF
8
-13
1
36
Kairat Almaty
Kairat Almaty
8
-15
1
Playoffs
Barrages qualificatifs
Articles les plus lus
    Articles les plus lus