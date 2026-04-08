L'arrogance française va-t-elle porter la poisse au PSG?

Le PSG affronte Liverpool en quarts de finale de la Champions League. Pour Christophe Dugaryy, tout sera joué dès le match aller, qui a lieu ce mercredi au Parc des Princes.

Blick Sport

Plusieurs spécialistes français chantent déjà «cocorico». Avant le quart de finale de Champions League entre le PSG et Liverpool, dont le match aller a lieu ce mercredi au Parc des Princes, beaucoup voient une facile qualification des champions de France. «Ça va être une promenade de santé, honnêtement. La différence de niveau est colossale», a déclaré Christophe Dugarry à RMC. Et le champion du monde 1998 de poursuivre avec le bilan des champions d'Angleterre: «14 victoires, 10 défaites et 7 nuls depuis le début de la saison en championnat. C'est catastrophique.»

Selon Christophe Dugarry, le PSG va sceller le sort de ce quart de finale dès le match aller. «Vous voyez jouer Liverpool? Ils n’ont plus de jambes, ils n’ont rien. Ils ne sont pas maladroits, mais ils jouent à 4 km/h. Quand on voit l’intensité que le Paris Saint-Germain arrive à mettre… ça va être un massacre!» L'ancien international tricolore étaye ses propos en avançant que le PSG a, de plus, un fort avantage psychologique.

«Les Reds arriveront terrifiés»

«Liverpool a peur. Toutes les équipes anglaises se sont fait laminer depuis environ un an et demi. Maintenant, elles ont toutes peur du Paris Saint-Germain. Je vous garantis que les Reds arriveront terrifiés.» Le consultant rappelle qu'au tour précédent, le PSG a mis 8-2 à Chelsea sur l'ensemble des deux matches. Sans oublier que, l'année dernière, le club de la capitale avait sorti la troupe d'Arne Slot en 8es de finale de la C1 (0-1, 1-0 tab 4-1). Avant de décrocher le graal.

Christophe Dugarry n'est pas le seul à penser que les champions d'Angleterre n'ont aucune chance. Daniel Riolo est également très optimiste. «Le Parc sera plein, il y aura une grosse ambiance. J'ai l'impression qu'ils ont juste à réciter leur jeu et ça va passer sans trop d'histoire», a pronostiqué l'éditorialiste dans l'After Foot mardi. Une assurance qui rappelle un peu celle de la presse hexagonale avant le huitième de finale entre la France et l'équipe de Suisse en 8es de finale de l'Euro 2020. Avec l'issue que l'on connait...

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Luis Enrique, lui, fanfaronne un peu moins. «Ce n'est pas important de savoir qui est favori, a confié l'entraîneur parisien en conférence de presse mardi. Je ne crois pas que nous sommes favoris, l'an dernier tout le monde disait que c'était Liverpool et c'est nous qui nous nous sommes qualifiés.» Qu'en sera-t-il cette fois? Début de réponse dès 21h.







