Arsenal se rend mercredi sur la pelouse de l'Atlético Madrid pour la deuxième demi-finale de la Champions League. Les deux équipes, qui n'ont encore jamais soulevé le trophée, veulent faire taire les mauvaises langues.

Blick Sport/AFP

Mardi soir, la demi-finale aller entre le PSG et le Bayern a ressemblé à une finale avant l'heure. L'autre demie, qui oppose mercredi l'Atlético Madrid et Arsenal (21h, en direct sur Blick), met aux prises deux équipes encore jamais titrées, qui souhaitent enfin se débarrasser de l'étiquette de «losers» qui leur colle à la peau.

«A chaque fois qu'une date comme celle-ci approche, tu as des papillons dans le ventre, comme lors d'un premier rendez-vous avec la fille qui te plaît, a imagé Koke, le capitaine espagnol. Mais dès que tu commences l'échauffement, tout ça disparaît.» Suffisamment pour conclure, le 30 mai prochain à Budapest?

«Ecrire l'histoire»

Au-delà de leurs couleurs, le rouge et le blanc, les Colchoneros et les Gunners partagent un destin et une souffrance commune: dans leurs pays respectifs, ils sont tous les deux considérés comme d'éternels perdants, condamnés à toucher du doigt le Graal sans jamais l'atteindre.

Pour l'Atlético, cela se traduit par des décennies à vivre dans l'ombre des deux géants, le Real et le Barça, trois finales de C1 perdues (1974, 2014, 2016) - dont deux face à son rival madrilène - et d'innombrables désillusions, comme il y a dix jours en finale de Coupe du Roi contre la Real Sociedad, perdue au tirs au but. Malgré cela, l'Atlético veut «écrire l'histoire», martèle l'attaquant argentin Julian Alvarez, venu en 2024 de Manchester City pour incarner les ambitions renouvelées du club rojiblanco.

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En danger en Premier League

Arsenal, qui rêve d'atteindre la finale pour la deuxième fois, 20 ans après la première perdue au stade de France face au FC Barcelone en 2006, a aussi connu son lot de déconvenues, sans pouvoir se consoler comme son adversaire du soir avec des titres en Liga (2014, 2021) ou en Europa League (2018).

Depuis son dernier sacre en 2004, le club du nord de Londres a pris la fâcheuse habitude de terminer à la mauvaise place en Premier League: soit quatrième, soit deuxième, comme lors des trois dernières saisons. Cette année, le titre qui lui tendait enfin les bras, avec neuf longueurs d'avance sur Manchester City, pourrait au final lui échapper, tout comme la Coupe de la Ligue (finale perdue contre City) et la Coupe d'Angleterre (élimination dès les quarts par le club de D2 de Southampton).

Moqueries des adversaires

C'est contre ce triste bilan - une Coupe d'Angleterre (2020) et deux Community Shield (2020, 2023) - et cette culture de la «lose» que l'entraîneur espagnol Mikel Arteta se bat constamment depuis son arrivée sur le banc en 2019, s'attirant parfois les moqueries de ses adversaires. «Profite bien de ton quadruplé, mec», avait lancé le club de Southampton sur X, en réponse aux ambitions affichées par les supporters londoniens d'Arsenal et leur coach.

D'un autre côté, les Gunners, premiers de la phase de Ligue et passés sans trop d'encombres jusqu'aux portes de la finale, peuvent encore rêver d'un doublé (PL-C1). Ce qui est, en soi, une énorme réussite après tant d'années à quitter l'Europe dès les huitièmes ou les quarts de finale. «Nous avons réalisé quelque chose d'inédit dans l'histoire de notre club, en 140 ans, cela montre la difficulté de la tâche», avait d'ailleurs relevé Arteta au soir de la qualification acquise face au Sporting, pour une deuxième demi-finale de C1 consécutive.

«Montrer à quel point nous sommes forts»

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Mais il faudra en faire plus pour se débarrasser de cette étiquette de «loser». L'entraîneur a promis que son équipe, critiquée en Angleterre pour son manque de folie offensive, venait à Madrid pour «dominer, gagner, et prendre l'avantage dès le match aller». «Ce sont les stades des compétitions auxquelles nous voulons participer, et nous l'avons mérité grâce à un travail incroyable, à notre passion et à la qualité de notre jeu au cours des neuf derniers mois», a poursuivi Arteta. «C'est le moment de s'imposer et de montrer à quel point nous sommes forts.»



