Le FC Bâle affronte le FC Copenhague en barrages de Ligue des champions ce mercredi. Le copropriétaire du club danois, Lars Seier Christensen, connait bien la Suisse. Il y vit dans un château et possède une fortune considérable.

Le propriétaire du FC Copenhague vit dans un château en Suisse!

1/8 Lars Seier Christensen est le copropriétaire de Copenhague, l'adversaire de Bâle en barrages de Ligue des champions. Photo: IMAGO/Gonzales Photo

Gian Andrea Achermann

Ce mercredi, Bâle accueille le FC Copenhague dans le cadre des play-off de la Ligue des champions. Le multimillionnaire Lars Seier Christensen ne manquera assurément pas cette rencontre.

Cet homme de 62 ans est copropriétaire du champion danois en titre, mais il possède une résidence extravagante en Suisse. Pour rendre visite à Seier Christensen, il faut se présenter à son château. Et c’est loin d’être le seul luxe que s’offre l’homme puissant qui se cache derrière le FC Copenhague.

Voitures de luxe

Lars Seier Christensen est chez lui dans le château de Schwarzenbach, vieux de 750 ans, situé dans le canton de Saint-Gall. La propriété est perchée sur une colline et entourée d’arbres.

Lorsque la chaîne Blue Sport a rendu visite au Danois dans son château en 2024, celui-ci s’est montré modeste. Il n’est pas fan du luxe, aime simplement «la belle vie» et n’a acheté cette grande propriété que parce qu’elle offrait suffisamment de place pour son propre terrain de golf.

Les photos du château ne montrent toutefois pas grand-chose de la prétendue aversion de Seier Christensen pour le luxe. Au contraire: le garage est rempli de voitures hors de prix, d’une Bentley à une Maserati en passant par une Ferrari et une Maybach, il y a de quoi se faire plaisir.

L’intérêt du Danois pour le vin est également évident. Les bouteilles de précieux crus sont omniprésentes dans le château. Quand il ne déguste pas une bonne bouteille chez lui, il n’est pas rare qu’il s’en offre dans des restaurants huppés. «Normalement, je dépense trois à quatre fois par semaine 1000 francs pour une sortie au restaurant», expliquait-il un jour dans une interview.

A l’étage supérieur, son château possède par ailleurs un bar à champagne. Cette pièce est décorée d’une moto dorée que Seier Christensen avait reçue de sa mère pour son diplôme de fin d’études secondaires. Entre-temps, le véhicule a été orné de divers diamants et de pierres précieuses.

Un marché l’a rendu riche

Mais comment l’homme derrière le prestigieux club danois est-il devenu si riche? Il faut remonter en 1992. À l’époque, il fonde la société d’investissement Midas, qui deviendra plus tard la Saxo Bank. Le Danois a investi 30’000 livres lors de la fondation. Des années plus tard, il en a encaissé environ 280 millions lors de la revente. À partir de là, sa fortune n’a eu de cesse d’augmenter.

Aujourd’hui, le multimillionnaire investirait dans une cinquantaine d’entreprises et de start-ups. Depuis 2019, il détient un peu plus de 20% des parts du FC Copenhague. Pour que cet investissement soit également rentable cette année, les gains générés par une qualification en Ligue des champions seraient considérables. Mais avant cela, il faudra battre le FC Bâle.



