Équipes, pots de tirage au sort et procédure
Tout savoir sur le tirage au sort de la Ligue des champions 2025-2026

Mardi et mercredi, 14 équipes se disputeront les sept dernières places pour la phase finale de la Ligue des champions 2025/26. Jeudi déjà aura lieu le tirage au sort de la phase de ligue. Voici ce qu'il faut savoir.
Publié: il y a 20 minutes
Le jeudi 28 août aura lieu le tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des champions 2025/26.
Alexander Hornstein

L’an dernier, la Ligue des champions et les deux autres compétitions de l’UEFA ont connu une réforme majeure. La traditionnelle phase de groupes, en place depuis plus de vingt ans, a été remplacée par un championnat unique réunissant 36 équipes. Les huit premières se qualifient directement pour les huitièmes de finale, tandis que les formations classées entre la 9e et la 24e place disputent un tour de barrages pour décrocher l’une des huit places restantes. Les équipes classées au-delà de la 24e position sont éliminées et n’ont plus accès à l’Europa League.

Quand aura lieu le tirage au sort?

Jeudi 28 août à 18 heures, au Grimaldi Forum de Monaco.

Qui retransmettra le tirage au sort?

Le tirage sera diffusé en direct et gratuitement sur le site de l’UEFA. En clair, il sera également retransmis par Blue Zoom.

Combien de pots?

Malgré la réforme, la répartition reste la même: quatre pots de neuf équipes. Chaque club affrontera deux adversaires issus de chaque pot, y compris du sien. Ainsi, le niveau du pot ne détermine pas la force des adversaires.

Quelles équipes sont dans quel pot?

Toutes les équipes participantes ne sont pas encore connues. Les qualifiés actuels se répartissent comme suit dans les pots de tirage au sort.

Pot 1Pot 2Pot 3Pot 4
Paris Saint-GermainAtlético MadridOlympique de MarseilleAS Monaco
Real MadridFC VillarrealSSC NapoliAthletic Club Bilbao
FC BarceloneArsenal FCAjax AmsterdamNewcastle United
Manchester CityBayer 04 LeverkusenPSV EindhovenGalatasaray Istanbul
FC LiverpoolEintracht FrancfortSporting LisbonneUnion Saint-Gilloise
Chelsea FCJuventus de TurinOlympiakos Le Pirée
FC Bayern MunichAtalanta BergameSlavia Prague
Borussia Dortmundéventuellement Tottenham Hotspurévtl. Tottenham Hotspur
Inter Milan


Le FC Bâle est le seul représentant suisse encore en lice. En cas de qualification, son coefficient UEFA le placerait dans le pot 3 ou le pot 4.

Comment se déroule le tirage au sort?

Exit les boules et le tirage manuel: désormais, un logiciel attribue automatiquement les adversaires, détermine les matches à domicile et ceux à l’extérieur.

Les restrictions sont limitées. Deux clubs d’un même pays ne peuvent pas s’affronter, et chaque équipe ne peut rencontrer au maximum que deux adversaires issus d’une même association. Ainsi, le PSG, tenant du titre, pourra affronter n’importe quel club du pot 1 — sauf Manchester City, Liverpool ou une autre équipe anglaise issue d’un autre pot.

