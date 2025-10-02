DE
Enorme perte financière
Le Barça ne jouera toujours pas au Camp Nou son prochain match

Le match de Ligue des champions du Barça contre l'Olympiakos le 21 octobre se jouera à Montjuic, pas au Camp Nou. Le stade emblématique, en rénovation depuis deux ans, n'est toujours pas prêt à accueillir des matchs en toute sécurité.
Publié: il y a 30 minutes
Ce retard accumulé représente une énorme perte financière pour le FC Barcelone.
Photo: AFP

Le 3e match de Ligue des champions le 21 octobre du Barça contre l'Olympiakos ne se jouera toujours pas au Camp Nou. Le stade n'est pas prêt. La rencontre aura à nouveau lieu au stade Olympique de Montjuic, comme mercredi lors de la défaite 2-1 contre le PSG, a annoncé jeudi le club catalan.

«Le club continue de travailler pour obtenir les autorisations administratives nécessaires à l'ouverture du Camp Nou dans les prochains jours», a expliqué le Barça dans un communiqué, précisant que le club travaillait «sur les nouvelles modifications que la mairie de Barcelone a communiquées au club la semaine dernière».

Deux ans après le début des travaux

Plus de deux ans après le début des travaux de rénovation pour atteindre la capacité de 105'000 places, le Camp Nou, mythique stade du FC Barcelone, n'est donc toujours pas prêt à accueillir des matches, dont celui contre l'équipe grecque en Ligue des champions.

Plusieurs dates de réouverture – début 2025, puis au printemps, en août, et même en septembre – ont été annoncées, mais le stade ne peut toujours pas accueillir du public en sécurité, même avec une jauge réduite, selon la mairie de Barcelone.

Selon un porte-parole des pompiers catalans, plusieurs failles de sécurité ont été détectées, notamment au niveau des sorties de secours. Ce retard accumulé représente une énorme perte financière pour le FC Barcelone, qui a besoin des revenus générés par son énorme stade pour retrouver de la stabilité.

