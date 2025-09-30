DE
FR

D'autres géants en lice
Barcelone et le PSG, têtes d'affiches d'une soirée alléchante

La rencontre entre le Barça et le PSG mercredi constitue l'affiche de la 2e journée de Ligue des champions. Le Real Madrid va traverser l'Europe pour affronter le club kazakh du Kairat Almaty mardi.
Publié: il y a 29 minutes
Partager
Écouter
1/2
L'entraîneur barcelonais Hansi Flick (à gauche) pourra compter sur son ailier droit Lamine Yamal face au PSG mercredi.
Photo: ALBERTO ESTEVEZ
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La revanche du Ballon d'or n'aura pas lieu. Ousmane Dembélé est parti au Qatar soigner sa cuisse droite et n'affrontera pas son dauphin Lamine Yamal, qui vient de rejouer après quatre rencontres manquées. Le tenant du titre se présente très diminué face au Barça. Outre Dembélé, Désiré Doué, Marquinhos et Joao Neves sont sur le flanc, et peut-être aussi Vitinha et Khvicha Kvaratskhelia.

Les Catalans ont aussi quelques soucis d'infirmerie, ils sont privés de leurs deux premiers gardiens, de Rafinha et de Gavi, mais viennent de retrouver Yamal, décisif dès son entrée contre la Real Sociedad (2-1) dimanche. «Sa simple présence sur le terrain est une menace», a constaté l'entraîneur des Basques Sergio Francisco Ramos.

A lire sur le football
Une virée à l'Oktoberfest pour Alisha Lehmann
En tenue traditionnelle
Une virée à l'Oktoberfest pour Alisha Lehmann
Crystal Palace, le nouveau Leicester?
Premier League
Surprise du début de saison
Crystal Palace, le nouveau Leicester?

Son retour intervient au meilleur moment pour ce septième affrontement entre les deux équipes depuis 13 ans en C1. Après des années à souffrir, le PSG est en train de prendre le dessus sur le Barça, qu'il a éliminé en 8e de finale en 2021 (4-1/1-1) et en quarts en 2024 (2-3/4-1).

Le Real à l'autre bout de l'Europe

Kairat Almaty-Real Madrid est en revanche une toute nouvelle affiche. Le club espagnol effectue un long voyage de 8000 km pour se rendre au Kazakhstan. Les partenaires de Kylian Mbappé sont archi-favoris face au débutant, qui n'a pas résisté au Sporting Portugal (4-1) au premier match, mais ils restent méfiants: ils viennent de se faire secouer par l'Atlético Madrid (5-2).

Chelsea reste aussi sur une défaite, à domicile contre Brighton (3-1), mais c'est la troisième en quatre matches. Les Blues n'ont battu que Lincoln (2-1), club de 3e division, en Coupe de la Ligue.

Le champion du monde des clubs, qui a notamment raté son entrée dans la compétition en perdant au Bayern Munich (3-1), reçoit Benfica, qu'il a battu en juin en 8e de finale du Mondial des clubs (4-1 a.p.). José Mourinho a été appelé au chevet des aigles de Lisbonne et retrouve un de ses anciens clubs qui a bâti sa légende de Special One.

Arsenal reçoit Olympiakos, Liverpool à Istanbul

Le changement a été opéré après la défaite surprise du Benfica à domicile contre le Qarabag Agdam (3-2). Le bizuth azéri va tenter la passe deux contre le FC Copenhague.

Parmi les prétendants au titre Arsenal en pleine forme reçoit l'Olympiakos, Liverpool, battu pour la première fois cette saison en Premier League (par Crystal Palace, 2-1), se rend au Galatasaray Istanbul, l'Inter Milan reçoit le Slavia Prague et le Bayern Munich se rend à Chypre affronter un autre débutant, Paphos.

Ancien grand d'Europe en déclin, l'Ajax Amsterdam va défier l'Olympique de Marseille, après avoir raté son entrée en C1 contre l'Inter (défaite 2-0). Avec les mêmes couleurs, l'AS Monaco aussi est en plein doute, balayée à Lorient (3-1) en championnat dix jours après une correction à Bruges (4-1) en C1.

La défense encaisse trop de buts, «nous ne sommes pas assez solides actuellement», admet l'entraîneur Adi Hütter. Mais son adversaire Manchester City a retrouvé sa verve offensive contre Burnley (5-1). Enfin le leader Eintracht Francfort va à Bilbao contre l'Athletic.

Ligue des Champions 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Eintracht Francfort
Eintracht Francfort
1
4
3
2
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
1
4
3
3
FC Bruges
FC Bruges
1
3
3
3
Sporting CP
Sporting CP
1
3
3
5
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
1
2
3
6
Bayern Munich
Bayern Munich
1
2
3
7
Arsenal FC
Arsenal FC
1
2
3
7
Inter Milan
Inter Milan
1
2
3
9
Manchester City FC
Manchester City FC
1
2
3
10
Qarabag FK
Qarabag FK
1
1
3
11
Liverpool FC
Liverpool FC
1
1
3
12
FC Barcelone
FC Barcelone
1
1
3
13
Real Madrid
Real Madrid
1
1
3
14
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
1
1
3
15
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
1
0
1
16
Juventus Turin
Juventus Turin
1
0
1
17
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
1
0
1
17
Bodo/Glimt
Bodo/Glimt
1
0
1
19
FC Copenhague
FC Copenhague
1
0
1
19
Slavia Prague
Slavia Prague
1
0
1
21
Olympiakos
Olympiakos
1
0
1
21
Paphos FC
Paphos FC
1
0
1
23
Atlético Madrid
Atlético Madrid
1
-1
0
24
Benfica Lisbonne
Benfica Lisbonne
1
-1
0
25
Olympique Marseille
Olympique Marseille
1
-1
0
26
Newcastle United FC
Newcastle United FC
1
-1
0
27
Villarreal CF
Villarreal CF
1
-1
0
28
Chelsea FC
Chelsea FC
1
-2
0
29
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
1
-2
0
30
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
1
-2
0
30
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
1
-2
0
30
SSC Naples
SSC Naples
1
-2
0
33
AS Monaco
AS Monaco
1
-3
0
33
Kairat Almaty
Kairat Almaty
1
-3
0
35
Galatasaray SK
Galatasaray SK
1
-4
0
36
Atalanta Bergame
Atalanta Bergame
1
-4
0
Playoffs
Barrages qualificatifs
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus