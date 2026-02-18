DE
FR

«Situation familiale difficile»
Serhou Guirassy explique son émouvante célébration

Buteur face à l’Atalanta, Serhou Guirassy a dédié son but à sa nièce récemment décédée. Un hommage poignant, au cœur d’un succès capital pour Dortmund.
Publié: 10:12 heures
1/5
Serhou Guirassy s'est montré très ému après son but en Ligue des champions.
Photo: AP
RMS_Portrait_AUTOR_939.JPG
Lino Dieterle

Ce n’est pas une célébration frénétique. À la 3e minute du match face à l’Atalanta Bergame, mardi soir, l’attaquant du Borussia Dortmund Serhou Guirassy fait exploser la célèbre tribune sud du Westfalenstadion. Ses coéquipiers se précipitent vers lui. Mais l’avant-centre les retient, soulève son maillot et adresse un salut au ciel avant de célébrer l’ouverture du score avec ses partenaires.

Un geste de deuil pour sa nièce, Aissata Guirassy. «Qu’il t’accueille dans son vaste paradis. Amen», peut-on lire sur le sous-maillot de l’international guinéen. À la fin de la rencontre, Guirassy explique que le message s’adressait à la fille de son frère aîné, décédée récemment. «C’est une période très difficile pour la famille en ce moment», confie-t-il dans un entretien accordé à Amazon Prime après le match.

Durant l’entretien, Guirassy lève régulièrement les yeux vers le ciel et ne cache pas sa difficulté à évoquer le sujet. La vie peut être dure, mais elle continue et il faut essayer d’être fort. «Nous mourrons tous un jour.» Il ajoute que la famille soutient son frère dans cette épreuve.

Plus sur la Ligue des champions
José Mourinho s'en prend à Vinicius Junior
Champions League
«Ne va pas provoquer»
José Mourinho s'en prend à Vinicius Junior
Monaco et Denis Zakaria proches de l'exploit contre le PSG
Champions League
Dortmund s'impose
Monaco et Denis Zakaria proches de l'exploit contre le PSG

Son entraîneur n'en savait rien

On ignore dans quelle mesure son entraîneur et ses coéquipiers du BVB étaient informés du drame. Niko Kovac, entraîneur du Borussia, s’est dit surpris à la fin du match. «Je n’en sais vraiment rien, c’est pourquoi je ne peux rien dire à ce sujet», a-t-il déclaré, cité par une agence de presse allemande.

Malgré le deuil, le Guinéen est en bonne forme depuis plusieurs semaines. Il a inscrit sept buts et délivré deux passes décisives lors des sept derniers matches officiels. Grâce à lui, le BVB a un pied en huitièmes de finale de la Ligue des champions et revient à six points du leader de Bundesliga, le Bayern Munich.

Ligue des Champions 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern Munich
Bayern Munich
8
14
21
3
Liverpool FC
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
8
10
17
5
FC Barcelone
FC Barcelone
8
8
16
6
Chelsea FC
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting CP
Sporting CP
8
6
16
8
Manchester City FC
Manchester City FC
8
6
16
9
Real Madrid
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Milan
Inter Milan
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United FC
Newcastle United FC
8
10
14
13
Juventus Turin
Juventus Turin
8
4
13
14
Atlético Madrid
Atlético Madrid
8
2
13
15
Atalanta Bergame
Atalanta Bergame
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
Olympiakos
8
-4
11
19
FC Bruges
FC Bruges
8
-2
10
20
Galatasaray SK
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodo/Glimt
Bodo/Glimt
8
-1
9
24
Benfica Lisbonne
Benfica Lisbonne
8
-2
9
25
Olympique Marseille
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Paphos FC
Paphos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Naples
SSC Naples
8
-6
8
31
FC Copenhague
FC Copenhague
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Francfort
Eintracht Francfort
8
-11
4
34
Slavia Prague
Slavia Prague
8
-14
3
35
Villarreal CF
Villarreal CF
8
-13
1
36
Kairat Almaty
Kairat Almaty
8
-15
1
Playoffs
Barrages qualificatifs
Articles les plus lus
    Articles les plus lus