Serhou Guirassy explique son émouvante célébration

Buteur face à l’Atalanta, Serhou Guirassy a dédié son but à sa nièce récemment décédée. Un hommage poignant, au cœur d’un succès capital pour Dortmund.

Lino Dieterle

Ce n’est pas une célébration frénétique. À la 3e minute du match face à l’Atalanta Bergame, mardi soir, l’attaquant du Borussia Dortmund Serhou Guirassy fait exploser la célèbre tribune sud du Westfalenstadion. Ses coéquipiers se précipitent vers lui. Mais l’avant-centre les retient, soulève son maillot et adresse un salut au ciel avant de célébrer l’ouverture du score avec ses partenaires.

Un geste de deuil pour sa nièce, Aissata Guirassy. «Qu’il t’accueille dans son vaste paradis. Amen», peut-on lire sur le sous-maillot de l’international guinéen. À la fin de la rencontre, Guirassy explique que le message s’adressait à la fille de son frère aîné, décédée récemment. «C’est une période très difficile pour la famille en ce moment», confie-t-il dans un entretien accordé à Amazon Prime après le match.

Durant l’entretien, Guirassy lève régulièrement les yeux vers le ciel et ne cache pas sa difficulté à évoquer le sujet. La vie peut être dure, mais elle continue et il faut essayer d’être fort. «Nous mourrons tous un jour.» Il ajoute que la famille soutient son frère dans cette épreuve.

Son entraîneur n'en savait rien

On ignore dans quelle mesure son entraîneur et ses coéquipiers du BVB étaient informés du drame. Niko Kovac, entraîneur du Borussia, s’est dit surpris à la fin du match. «Je n’en sais vraiment rien, c’est pourquoi je ne peux rien dire à ce sujet», a-t-il déclaré, cité par une agence de presse allemande.

Malgré le deuil, le Guinéen est en bonne forme depuis plusieurs semaines. Il a inscrit sept buts et délivré deux passes décisives lors des sept derniers matches officiels. Grâce à lui, le BVB a un pied en huitièmes de finale de la Ligue des champions et revient à six points du leader de Bundesliga, le Bayern Munich.