Monaco et Denis Zakaria proches de l'exploit contre le PSG

Monaco menait rapidement 2-0 face au PSG avant de craquer et de s'incliner 2-3 sur sa pelouse. Le Borussia Dortmund a pris lui aussi une option sur la qualification en huitièmes de la Champions League en battant l'Atalanta.

Malgré le brio de Philipp Köhn et la bravoure de Denis Zakaria, l’AS Monaco n’a pas déjoué les pronostics. Les Monégasques ont été battus 3-2 par le PSG en match aller des barrages.

Les deux Suisses et leurs coéquipiers ont, toutefois, eu le droit de rêver. Les Monégasques ont, en effet, mené 2-0 à la 18e grâce à un doublé de l’Américain Folarin Balogun avant que Philipp Köhn ne détourne un penalty de Vitinha à la 22e... Avec un scénario aussi improbable, l’AS Monaco a pu croire que l’impossible serait possible, qu’il pouvait effectivement éliminer le tenant du titre. D’autant plus que le PSG devait perdre son Ballon d’Or Ousmane Dembélé, touché au mollet et remplacé à la 26e.

Seulement, son remplaçant Désiré Doué, décrié pour son individualisme forcené vendredi lors de la défaite 2-1 à Rennes, a été l’homme du match avec un doublé (29e et 67e) et une implication décisive sur le 2-2 d’Achraf Hakimi à la 41e. L’expulsion d’Alexandre Golovine juste après la pause pour une intervention malheureuse sur Vitinha devait placer les Monégasques dans une situation impossible. A dix contre onze, ils n’avaient pratiquement aucune chance de rester à la hauteur du PSG.

Vinicius décisif et insulté

A Lisbonne, Vinicius a été le personnage central d’un match qui a souri au Real Madrid face à Benfica (1-0) . Le Brésilien a inscrit l’unique but de la rencontre à la 50e sur une frappe magnifique dans la lucarne avant d’avoir été, assure-t-il, victime d’injures racistes de la part de l’Argentin Gianluca Prestianni. L’arbitre François Letexier a alors interrompu la partie pendant près de dix minutes, avant de décider de la faire reprendre sans autre sanction.

Comme le PSG, le Real a fait un pas sans doute décisif vers la qualification avec ce succès à l'extérieur. Le Borussia Dortmund de Gregor Kobel a, également, réussi une très belle opération. Les Allemands ont battu l'Atalanta 2-0, un résultat qui leur permet d'aborder le match retour à Bergame avec un réel optimisme. Surtout avec un Gregor Kobel aussi rassurant dans les buts.

Plus tôt dans la journée, la Juventus avait sombré à Istanbul face à Galatasaray.