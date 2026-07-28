Après son nul 1-1 à l'aller, le FC Thoune défie le Dinamo Zagreb mardi soir pour une place au 3e tour de qualification de la Ligue des champions. Une qualification qui pourrait rapporter des millions au club bernois.

Andri Bäggli

A peine trois jours après sa victoire inaugurale en Super League contre Lucerne, le FC Thoune est déjà de retour sur le terrain. Les Bernois se déplacent mardi soir à Zagreb pour le match retour du deuxième tour de qualification de la Ligue des champions. Après le match nul 1-1 de l'aller, le champion surprise de Suisse peut toujours croire à l'exploit.

Une chose est sûre: l'ambiance sera bouillante. Les supporters du Dinamo avaient déjà donné de la voix au match aller, après avoir fait le déplacement en nombre depuis la Croatie et plusieurs pays européens.

A Zagreb, seuls quelque 500 supporters thounois sont attendus au stade Maksimir. Le surnom de l'enceinte, «l'enfer bleu», devrait donc prendre tout son sens. Blick s'est renseigné auprès de la boutique officielle du club, située près du stade: il n'y a plus aucun billet disponible.

Gian-Luca Privitelli garde son calme

Malgré le contexte, l'entraîneur Gian-Luca Privitelli ne semble pas impressionné. Lors de la conférence de presse d'avant-match, le successeur de Mauro Lustrinelli s'est même montré détendu et plaisantin. Mais lorsqu'il évoque la rencontre, son discours devient plus sérieux. «Le football est un sport où tout se joue souvent sur des détails. Nous avons montré lors du match aller ce dont nous étions capables. Nous abordons cette rencontre avec confiance, même si le Dinamo reste le favori», affirme-t-il.

Le défenseur Jan Bamert affiche lui aussi sa sérénité. «C'est toujours agréable d'évoluer dans un stade plein. En Suisse aussi, nous avons de très bons groupes de supporters. Mais, bien sûr, l'atmosphère est encore différente sur la scène européenne.» Ni le joueur ni son entraîneur ne semblent toutefois particulièrement nerveux.

Des millions sont en jeu

L'enjeu dépasse largement la simple qualification. En éliminant le Dinamo Zagreb, le FC Thoune serait assuré de disputer la phase de groupes d'une compétition européenne et de toucher au minimum 3,17 millions d'euros. Ce montant correspond à une qualification pour la phase de groupes de la Ligue Conférence. En cas d'accession à la phase de groupes de l'Europa League, le club empocherait 4,31 millions d'euros.

Et le rêve pourrait devenir encore plus grand. Si les Thounois éliminent le Dinamo, ils affronteront au troisième tour préliminaire de la Ligue des champions le vainqueur du duel entre Klaksvík (Îles Féroé) et Kauno Žalgiris (Lituanie), un adversaire considéré comme plus abordable. Une nouvelle qualification rapprocherait alors le FC Thoune de la phase de groupes de la Ligue des champions, synonyme d'une manne financière garantie de 18,62 millions d'euros.

Une bouffée d'oxygène pour le club

Ces revenus seraient évidemment accompagnés de dépenses supplémentaires, notamment pour les déplacements et les primes des joueurs. Ils représenteraient néanmoins une véritable bouffée d'oxygène pour les finances du club.

La saison dernière encore, le FC Thoune traversait une période délicate. Le retrait inattendu de son actionnaire majoritaire Beat Fahrni, avant même le titre de champion, ainsi que l'échec de l'arrivée d'un nouvel investisseur principal, avaient laissé un trou de quatre millions de francs dans les comptes.

Grâce aux transferts de Leonardo Bertone, Ethan Meichtry et Elmin Rastoder, ainsi qu'au report des travaux de rénovation de la Stockhorn Arena, le club a finalement réussi à éviter une crise financière. Des recettes européennes offriraient désormais une marge de manœuvre bienvenue pour renforcer l'effectif et compenser les départs de plusieurs joueurs importants.

Avant de rêver d'une campagne européenne historique et d'un véritable jackpot, le FC Thoune devra toutefois réussir l'exploit mardi soir (20h00) dans «l'enfer bleu» de Zagreb.