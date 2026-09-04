Le tirage au sort de la Women's Champions League a eu lieu vendredi à Nyon. Les Servettiennes ont tiré du lourd, avec notamment l'OL Lyoness et le FC Barcelone.

Blick Sport

Servette Chênois aura fort à faire en phase de ligue de la Women's Champions League. Les Genevoises ont tiré du (très) lourd vendredi, avec notamment l'OL Lyoness et le FC Barcelone, deux clubs qui ont remporté dix des onze dernières Champions League.

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Les Servettiennes accueilleront l'OL Lyoness, le Paris FC et Louvain à la Praille. Et se déplaceront à Barcelone, Rome et Køge. À noter que les dates des matches de la phase de ligue ne sont pas encore connues. Seuls les adversaires et le fait de jouer à domicile ou à l'extérieur ont été décidés.