L'Étoile rouge de Belgrade éliminée de la Ligue des champions par Pafos FC. Marko Arnautovic impliqué dans une altercation après le match. L'incident survient après un accueil triomphal en Serbie pour l'attaquant autrichien.

1/5 Marko Arnautovic ne fait pas encore bonne impression auprès de son nouvel employeur. Photo: Getty Images

Gian Andrea Achermann

Le retour de Marko Arnautovic sous le maillot de l’Étoile rouge de Belgrade, lors du barrage de Ligue des champions contre le Pafos FC, restera dans les mémoires pour de mauvaises raisons. Non seulement à cause de l’élimination du club serbe, mais aussi en raison d’un incident survenu dans les coulisses après le match.

L’attaquant autrichien aurait été impliqué dans une altercation avec un individu encore non identifié. Selon l’entraîneur Vladan Milojevic, des échauffourées avaient déjà éclaté auparavant entre les joueurs des deux équipes. Les joueurs belgradois auraient même été frappés, a-t-il affirmé.

Les Chypriotes qualifiés pour la première fois en C1

Ce climat tendu a suivi un match déjà chargé en émotions. Battue 1-2 à l’aller, l’Étoile rouge s’est rendue à Chypre avec l’espoir d’un renversement. Un but inscrit à la 60e minute avait redonné de l’espoir aux Serbes, mais à la 89e minute, le Brésilien Jaja a scellé le sort de la rencontre en marquant un but somptueux. Grâce à cette victoire, Pafos FC se qualifie pour la première Ligue des champions de son histoire.

Après le coup de sifflet final, Marko Arnautovic a perdu son sang-froid dans le tunnel des joueurs. Selon plusieurs médias serbes, l’Autrichien aurait «tenté d’en découdre avec quelqu’un devant les vestiaires». Il aurait crié et provoqué un individu en l’invitant à venir vers lui. Les services de sécurité ont dû intervenir pour calmer la situation.

Un accueil triomphal déjà oublié

À son arrivée en Serbie il y a quelques semaines, Marko Arnautovic avait pourtant été accueilli en héros par des milliers de supporters à l’aéroport. L’attaquant avait alors rappelé, les larmes aux yeux, qu’il tenait une promesse faite à son ami et mentor disparu, Sinisa Mihajlovic: jouer un jour pour l’Étoile rouge.

Mais l’euphorie initiale s’est vite dissipée. Avec trois matches sans inscrire le moindre but, l’ancien joueur de l’Inter Milan ne répond pas aux attentes placées en lui. L’incident du tunnel aggrave encore sa situation. Le site bosniaque sportsport a d’ailleurs résumé la frustration ambiante: «Certains fans considèrent déjà son engagement comme une erreur».