À Plzen, le Servette FC veut régler ses comptes

Servette retourne à Plzen, là où son rêve européen s’était brisé au printemps 2024. Objectif: lancer au mieux la campagne 2025-2026 et se garantir une place en phase de groupes continentale.

Le Servette a goûté à la pelouse flambant neuve de la Doosan Arena ce lundi en début de soirée. Photo: imago/CTK Photo

Bastien Feller Journaliste Blick

Il faut y voir une étrange coïncidence. En 2024, alors en huitièmes de finale de Conférence League, le Servette FC voyait son aventure européenne prendre fin, au terme d'une terrible séance de tirs au but sur le terrain du Viktoria Plzen (deux fois 0-0). Ce mardi, le club genevois tentera, sur la même pelouse, de poser la première pierre du chemin qui doit l'assurer d'être européen cet automne puisqu'une qualification au troisième tour préliminaire de la Ligue des champions lui assurerait au minimum une place en Europa League.

Les Grenat savent que la double confrontation qui les attend n'aura rien d'une partie de plaisir. Le club tchèque est en forme, lui qui a remporté son premier match de championnat 5-1 vendredi face à Pardubice. Surtout, il fait partie des clubs qui montent sur la scène européenne. La saison dernière, la formation entraînée par la légende Miroslav Koubek a été éliminée en huitièmes de finale, et d'un petit but (1-2, 1-1), par la Lazio Rome. Douze mois plus tôt, le Viktoria Plzen sortait après prolongations face à la Fiorentina (0-0, 0-2), future finaliste de la Conférence League.

«Nous avons à cœur de faire mieux»

Lors de la dernière visite des Genevois, René Weiler était sur le banc. Mais Thomas Häberli, en poste depuis l'été 2024, se souvient d'un match «très serré et intense». Présent lui sur le terrain de la Doosan Arena, Alexis Antunes évoque naturellement les mêmes impressions, celles d'une équipe «capable de battre n'importe qui». Et le numéro 10 grenat, qui se dit en pleine possession de ses moyens après une saison 2024-2025 marquée par les blessures, ajoute naturellement qu'un sentiment de revanche flottera dans l'air dès 19h. Et ce même si les deux effectifs ont passablement évolué depuis.

«À l’époque, nous avions une très bonne équipe. Aujourd’hui aussi, nous avons un bon groupe, avec de nouveaux joueurs très talentueux. J’espère que cela se traduira par une belle performance demain (ndlr: mardi). Nous avons à cœur de faire mieux», lance, déterminé, Alexis Antunes en conférence de presse.

Un groupe pratiquement au complet

Il faudra donc tenter d'obtenir le meilleur résultat possible en République tchèque, avant de recevoir le Viktoria Plzen mercredi prochain au stade de Genève (21h). «On a regardé leur prestation de vendredi, c’était très mature, très solide. On voit qu’ils sont bien en place, qu'ils ont de l'expérience et qu'ils sont prêts», prévient Thomas Häberli, qui ne souhaite pas se lancer à estimer quel serait le meilleur résultat pour le Servette FC. «Nous allons prendre match après match. Samedi, nous commencerons aussi le championnat face à Young Boys. Mais il ne faut pas y penser et se concentrer sur ce mardi.»

À la Doosan Arena, qui fera le plein mardi, le coach grenat pourra compter sur un groupe pratiquement au complet. Les recrues Dylan Bronn, Albie Jallow, Giotto Morandi et Samuel Mraz sont là. Et alors que Julian Von Moos est parti en prêt avec option d'achat à Lucerne ce lundi, seul le milieu David Douline manquera à l'appel. «Il n'est pas encore prêt et cela pourrait être trop juste pour le match retour», indique Thomas Häberli.