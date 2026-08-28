La cinquième journée de Challenge League a bien failli sourire au Stade Lausanne-Ouchy. Les Lausannois menaient 1-0 à Winterthour, mais ont été repris à la 93e.
Le SLO, qui reste leader avec deux longueurs d'avance sur Kriens, allait rentrer avec la totalité de l'enjeu grâce au penalty transformé à la 10e par Malko Sartoretti. Seulement les Zurichois ont égalisé en toute fin de match par Fabian Rohner.
Encore une défaite pour Xamax
Neuchâtel Xamax a subi une deuxième défaite de rang. Les Rouge et Noir se sont inclinés 2-1 à Aarau. Ils comptent neuf points comme Yverdon, où tout s'est joué en première période. Wil a ouvert la marque à la 9e, puis Lucas Pos a égalisé pour les Vaudois à la 41e.
Lanterne rouge, le Stade Nyonnais n'a pas amélioré sa situation. A Kriens, les pensionnaires de Colovray ont été sèchement battus 3-0. Menés 1-0, les Vaudois se sont compliqué la tâche lorsque Ruben Londja s'est fait expulser dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. Seule Etoile Carouge a remporté les trois points grâce à sa victoire 2-1 sur Rapperswil. Luc Essiena et Tiago Escorza ont marqué les deux buts des Stelliens.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Stade-Lausanne-Ouchy
5
5
11
2
SC Kriens
5
4
9
3
Yverdon Sport FC
5
3
9
4
Neuchatel Xamax FCS
5
1
9
5
FC Winterthour
5
5
8
6
Etoile Carouge FC
5
3
8
7
FC Aarau
5
-2
7
8
FC Wil
5
-7
4
9
FC Rapperswil-Jona
5
-5
3
10
FC Stade Nyonnais
5
-7
1