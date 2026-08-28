Neuchâtel Xamax s'incline 2-1 à Aarau, subissant sa deuxième défaite consécutive en Challenge League. Yverdon partage les points avec Wil, tandis que le Stade Nyonnais reste lanterne rouge après une lourde défaite 3-0 à Kriens.

ATS Agence télégraphique suisse

La cinquième journée de Challenge League a bien failli sourire au Stade Lausanne-Ouchy. Les Lausannois menaient 1-0 à Winterthour, mais ont été repris à la 93e.

Le SLO, qui reste leader avec deux longueurs d'avance sur Kriens, allait rentrer avec la totalité de l'enjeu grâce au penalty transformé à la 10e par Malko Sartoretti. Seulement les Zurichois ont égalisé en toute fin de match par Fabian Rohner.

Encore une défaite pour Xamax

Neuchâtel Xamax a subi une deuxième défaite de rang. Les Rouge et Noir se sont inclinés 2-1 à Aarau. Ils comptent neuf points comme Yverdon, où tout s'est joué en première période. Wil a ouvert la marque à la 9e, puis Lucas Pos a égalisé pour les Vaudois à la 41e.

Lanterne rouge, le Stade Nyonnais n'a pas amélioré sa situation. A Kriens, les pensionnaires de Colovray ont été sèchement battus 3-0. Menés 1-0, les Vaudois se sont compliqué la tâche lorsque Ruben Londja s'est fait expulser dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. Seule Etoile Carouge a remporté les trois points grâce à sa victoire 2-1 sur Rapperswil. Luc Essiena et Tiago Escorza ont marqué les deux buts des Stelliens.