Le FC Stade-Lausanne-Ouchy s'est facilement imposé à Kriens (2-0) ce vendredi et conserve la tête en Challenge League. Xamax, battu pour la quatrième fois consécutive, a été giflé à Winterthour. Les Neuchâtelois perdaient 3-0 à la pause!

Blick Sport

Un but de Bastien Conus sur un service parfait de Ronaldo Freitas et un penalty de Malko Sartoretti ont permis au FC Stade-Lausanne-Ouchy de s'imposer très tranquillement au Kleinfeld face à un SC Kriens volontaire, mais trop limité pour contrer l'évidente qualité des Lausannois en ce début de saison. Avec cinq victoires et deux nuls, les hommes de Dalibor Stevanovic sont confortablement installés en tête de la Challenge League. La réception de Wil précédera un déplacement à Yverdon Sport qui pourrait bien avoir des allures de choc au sommet.

Une immense gifle pour Xamax

Etoile Carouge a de son côté partagé l'enjeu contre Wil au stade de la Fontenette (1-1). Les Genevois avaient ouvert le score sur un penalty transformé par l'ancien joueur du FC Sion Itaitinga (25e), mais les Saint-Gallois ont égalisé en deuxième période via Isaiah Okafor, le frère de Noah (73e).

En déplacement à Winterthour, Neuchâtel Xamax a pour sa part bu la tasse face au relégué de Super League. Les Zurichois ont décroché une victoire facile 4-0 grâce à deux penaltys transformés par Théo Golliard (30e) et Luca Zuffi (36e) et des réussites de Brian Beyer (20e) et Elias Maluvunu (75e).

Au classement, le SLO mène la danse avec cinq points d'avance sur Yverdon, qui reçoit le Stade nyonnais dimanche (14h), et Winterthour.

Etoile Carouge et Neuchâtel Xamax sont eux à trois points du podium.