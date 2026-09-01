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Xamax encore battu
Le SLO garde la tête en Challenge League, Yverdon suit

Net vainqueur de Carouge (3-0), le FC Stade-Lausanne-Ouchy est en tête de la Challenge League, devant Yverdon Sport. Le club nord-vaudois s'est imposé 2-1 à Neuchâtel. Troisième défaite consécutive pour Xamax.
Publié: 01.09.2026 à 23:14 heures
Dalibor Stevanovic et le SLO sont invaincus en Challenge League cette saison.
Photo: Roger Albrecht/freshfocus
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ATS Agence télégraphique suisse

Le SLO, vainqueur d'Etoile Carouge 3-0, et Yverdon, qui a battu Neuchâtel Xamax 2-1 à la Maladière, sont en tête de la Challenge League après la 6e journée. Le Stade Nyonnais est toujours lanterne rouge.

Le SLO et Yverdon sont les deux seuls clubs qui se sont imposés durant cette journée. A la Pontaise, les Lausannois ont d'abord eu la chance que leur gardien Laurent Seji détourne un penalty de Cleitlon Itaitinga à la 29e. Les hommes de Dalibor Stevanovic ont ensuite pris le contrôle à la 45e lorsque Malko Sartoretti n'a lui pas manqué son penalty. Ronaldo Freitas et Julen Carrasco ont alourdi la marque.

Yverdon gagne le derby du Lac

A Neuchâtel, Yverdon a profité de l'expulsion de Modibo Camara à la 87e pour empocher les trois points à la 92e par Varol Tasar, auteur du 2-1. Valon Fazliu avait ouvert la marque, Peter Ambrose lui avait répondu pour Xamax. Le SLO compte 14 points et Yverdon 12.

A Colovray, le Stade Nyonnais n'a pas profité de jouer à 11 contre 10 dès la 51e pour faire le plein. Les Nyonnais se sont contentés du nul 2-2 contre Winterthour. Dans le dernier match, Rapperswil et Kriens se sont partagé l'enjeu 1-1.

Challenge League 2026/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Stade-Lausanne-Ouchy
FC Stade-Lausanne-Ouchy
6
8
14
2
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
6
4
12
3
SC Kriens
SC Kriens
6
4
10
4
FC Winterthour
FC Winterthour
6
5
9
5
Neuchatel Xamax FCS
Neuchatel Xamax FCS
6
0
9
6
Etoile Carouge FC
Etoile Carouge FC
6
0
8
7
FC Aarau
FC Aarau
6
-2
8
8
FC Wil
FC Wil
6
-7
5
9
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
6
-5
4
10
FC Stade Nyonnais
FC Stade Nyonnais
6
-7
2
Accession
Barrage d'accession
Relégation
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