Le SLO garde la tête en Challenge League, Yverdon suit

Net vainqueur de Carouge (3-0), le FC Stade-Lausanne-Ouchy est en tête de la Challenge League, devant Yverdon Sport. Le club nord-vaudois s'est imposé 2-1 à Neuchâtel. Troisième défaite consécutive pour Xamax.

ATS Agence télégraphique suisse

Le SLO, vainqueur d'Etoile Carouge 3-0, et Yverdon, qui a battu Neuchâtel Xamax 2-1 à la Maladière, sont en tête de la Challenge League après la 6e journée. Le Stade Nyonnais est toujours lanterne rouge.

Le SLO et Yverdon sont les deux seuls clubs qui se sont imposés durant cette journée. A la Pontaise, les Lausannois ont d'abord eu la chance que leur gardien Laurent Seji détourne un penalty de Cleitlon Itaitinga à la 29e. Les hommes de Dalibor Stevanovic ont ensuite pris le contrôle à la 45e lorsque Malko Sartoretti n'a lui pas manqué son penalty. Ronaldo Freitas et Julen Carrasco ont alourdi la marque.

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A Neuchâtel, Yverdon a profité de l'expulsion de Modibo Camara à la 87e pour empocher les trois points à la 92e par Varol Tasar, auteur du 2-1. Valon Fazliu avait ouvert la marque, Peter Ambrose lui avait répondu pour Xamax. Le SLO compte 14 points et Yverdon 12.

A Colovray, le Stade Nyonnais n'a pas profité de jouer à 11 contre 10 dès la 51e pour faire le plein. Les Nyonnais se sont contentés du nul 2-2 contre Winterthour. Dans le dernier match, Rapperswil et Kriens se sont partagé l'enjeu 1-1.