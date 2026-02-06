Retombé dans l'anonymat de la Challenge League, le FC Stade-Lausanne-Ouchy est revenu de manière fracassante en pleine lumière mercredi en éliminant Lucerne en Coupe de Suisse. De quoi réjouir ses dirigeants, dont bien sûr Serge Duperret.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«Vous êtes encore journaliste? Vous suivez encore le foot? On ne vous voit plus... On ne voit plus personne de toute façon.» Serge Duperret est resté toujours le même, taquin et provocateur, avec le sens de la formule qui pique. Le vice-président du FC Stade-Lausanne-Ouchy s'amuse de la situation, au lendemain de la victoire historique (2-1) des Lions face au FC Lucerne et de l'accession aux demi-finales de la Coupe de Suisse. Vingt mois après sa relégation en Challenge League, revoilà le SLO en pleine lumière!

«Ça a été très dur de se remobiliser après la relégation. Je ne parle même pas que des joueurs et du staff, mais bien de tout le club. On a pris un coup sur la tête, on s'est posés des questions, mais on est toujours là», enchaîne Serge Duperret, lequel n'est pas mécontent du tout que son club se retrouve quelques jours sous le feu des projecteurs.

«On a quelque chose en ligne de mire, maintenant. Quelque chose de très beau et qui va durer au minimum jusqu'en avril. Et pourquoi pas jusqu'en mai...», glisse-t-il, en référence à la demi-finale face à GC, laquelle pourrait être suivie d'une finale au Wankdorf face à Yverdon ou Saint-Gall. En espérant attirer pour la demi-finale à la Pontaise bien plus que les 1300 personnes à avoir consacré leur soirée au SLO mercredi contre Lucerne.

Des félicitations, mais pas que...

Homme sensible à ce qui se dit et s'écrit, Serge Duperret a bien sûr entendu les craintes émanant d'une potentielle finale entre le SLO et Yverdon dans un stade potentiellement à moitié vide et il en rigole volontiers. «Pour moi, ce serait génial! Le club de mon enfance, dont je suis devenu un temps le directeur sportif, contre mon club actuel. Mais bien sûr que j'entends déjà les commentaires», persifle-t-il, lui qui a reçu des tonnes de félicitations mercredi, dans la foulée de la victoire de Dany Da Silva et de ses coéquipiers, mais aussi quelques messages un peu moins réjouis.

«Quelqu'un m'a écrit pour me dire qu'il était content pour nous, mais qu'il était aussi inquiet pour le niveau du football suisse. Je lui ai poliment répondu que ce n'était pas le moment de faire des grandes analyses, qu'on n'avait pas volé notre victoire et qu'il pouvait compter le nombre de joueurs HTP que l'on a aligné.» Quand Serge Duperret reçoit une remarque, la réponse ne tarde en général pas.

«La fierté est énorme, non pas forcément pour le match en lui-même, mais pour tout ce qu'il représente. Après la relégation, beaucoup de monde nous a prédit une descente aux enfers, mais cela n'a pas été le cas. On a pris un coup de marteau, mais le propriétaire Vartan Sirmakes n'a pas bougé d'un centimètre. Notre directeur sportif Yagan Hiraç est toujours à fond et je suis très admiratif du boulot qu'il fait. Depuis que je collabore avec lui, cela va faire cinq ans, je ne l'ai jamais vu prendre un week-end de congé. Il bosse tout le temps! Et avec Dalibor Stevanovic, on a un entraîneur top, aux valeurs qui correspondent à ce club. Il est intransigeant, c'est un grand pro, et il est humain.»

La stabilité, une fois de plus la recette payante

Ce quatuor est à la base de ce renouveau et la clé est connue dans le monde du football: la stabilité. «Il n'y a pas de miracles, un club ce sont les hommes qui le composent. Dans d'autres pays, où les institutions sont plus fortes, c'est peut-être moins le cas. Mais ici, et je ne parle pas que du SLO, la force d'un club, ce sont les gens qui y travaillent. Vartan Sirmakes est un propriétaire formidable, qui fait confiance aux gens en dessous de lui, ce qui ne l'empêche pas de se tenir au courant. Hiraç et moi, on s'occupe du quotidien, et on est complémentaires. On a dû apprendre à se connaître, mais ça fonctionne très bien», détaille Serge Duperret, qui est un petit peu inquiet pour le match de ce dimanche à Xamax quand même.

Objectif troisième place?

«Ils sortent d'une grande désillusion et nous, c'est tout le contraire. Au niveau mental, il faudra être prêts, parce que le championnat n'est de loin pas terminé. Déjà, parce qu'on veut arriver en forme pour la demi-finale. Et aussi parce que...» Il ne termine pas sa phrase. Parce que quoi? «Avec Le Mont, je suis déjà monté en ayant onze points de retard. On en a combien là?» Seize. «Allez non, c'est beaucoup quand même. Mais troisième, c'est un objectif sympa aussi.»

Un repas de gala qui fait le plein pour le 125e

En parallèle de ce succès sportif indéniable que représente une demi-finale de Coupe de Suisse en ayant sorti Winterthour et Lucerne, le SLO planche également depuis des mois sur son repas de gala du 125e, qui aura lieu mercredi prochain, le 11 février, au Beau-Rivage Palace.

«C'est à Ouchy, non? Donc c'est chez nous. On est passés un jour devant avec Hiraç et je lui ai dit que c'était là qu'on devait fêter ce 125e. Mais une fois que j'avais dit ça, je me suis tout de suite dit que je me mettais une grosse pression pour le remplir!» Et puis, le travail et les contacts faisant leur oeuvre, plus de 300 personnes sont inscrites pour cet événement de prestige (avec un invité surprise ayant remporté l'Eurovision), lui aussi important pour la pérennité du club.

Plus de souci à court terme avec la Pontaise

«Il y a l'aspect financier, qui compte, mais aussi l'aspect de la popularité. Le SLO, contrairement à ce que beaucoup de gens disent ou pensent sans savoir, est soutenu et apprécié. Nous sommes à notre place en Challenge League, que ce soit sportivement ou pour tout le reste. Avoir 300 personnes à notre repas est un bon indicateur, et le fait qu'à moyen terme, nous n'avons plus de problème de stade est aussi une bonne nouvelle.»

La Pontaise ne sera en effet pas démolie dans un avenir proche et le SLO peut s'y projeter en tout cas quelques années et donc planifier avec la poursuite de l'aventure dans le monde professionnel. Mais avant de penser aussi loin, l'horizon à court terme avec cette demi-finale face à GC ramène déjà les Lions au centre de l'arène.