Neuchâtel Xamax peine à régler ses problèmes défensifs

Bastien Feller Journaliste Blick

Neuchâtel Xamax possède la neuvième défense du championnat. Photo: Claudio De Capitani/freshfocus

Balayé 0-3 par Etoile Carouge vendredi soir, Neuchâtel Xamax voit son adversaire du soir prendre trois points d'avance, chose que Thoune pourrait aussi faire samedi en gagnant à Vaduz (18h). Uli Forte a pu constater que son équipe ne parvient pas à régler ses problèmes défensifs, elle qui n'a toujours pas réussi de clean sheet cette saison et qui a encaissé ses 19, 20 et 21e but en onze rencontres. Seul le Stade Nyonnais fait moins bien (24).

Au-delà des goals encaissés, les Xamaxiens, trop laxistes derrière sur plusieurs séquences malgré la présence des cadres, ont beaucoup concédé face aux Genevois (19 tirs, 9 cadrés). «Toute l'équipe doit faire plus sur les phases défensives», lance l'entraîneur xamaxien qui ne veut pas parler de prestation individuelle, si ce n'est saluer la bonne mentalité affichée par son défenseur central Yoan Epitaux. «Il se jette sur chaque tir. C'est l'attitude que doivent avoir tous les joueurs pour réussir un clean sheet. Il est un exemple pour tout le monde.»

«Nous leur avons offert ce but»

Le plan xamaxien, de laisser le ballon à Carouge de peur de se faire contrer comme au stade de la Fontenette le 26 juillet (défaite 3-1), avait pourtant plutôt bien fonctionné en première mi-temps. Les joueurs d'Adrian Ursea peinaient en effet à se montrer très dangereux, si ce n'est sur un long centre de Nassim Zoukit au deuxième poteau repris de volée par Oscar Correia (13e). Mais l'ouverture du score, de Vincent Nvendo (21e), est tout de même tombée durant les 45 premières minutes, à la suite d'une perte de balle évitable à 25 mètres des buts d'Edin Omeragic.

«Nous leur avons offert ce but», peste Uli Forte, qui estime que sans cette erreur, la partie se serait bien terminée pour son équipe et qui regrette les trop nombreuses pertes de balle de ses joueurs dans les phases de construction du jeu. «On a mal géré les transitions défensives offensives. On perdait la possession trop rapidement, trop simplement après la récupération. Cela nous a empêché de bien partir dans la profondeur. On l'a réussi deux-trois fois et cela a été dangereux.»

Manque d'efficacité devant le but genevois

Xamax aurait justement pu revenir rapidement dans la partie sur l'une de ces situations. Mais ni Koro Kone, parti seul au but après une merveille de passe de Hussayn Touati (27e), ni Guillaume Furrer, seul à cinq mètres de la cage (32e), n'ont eu l'adresse nécessaire pour faire trembler les filets du but stellien gardé par Mussa Diallo. «Ce sont deux occasions nettes. Tu dois marquer», appuie Uli Forte.

Le coach neuchâtelois n'a cependant pas manqué de saluer la performance et le niveau global de son adversaire du soir. «Carouge n'est pas là par hasard. On voit qu'ils sont bien huilés. C'est une équipe qui tourne bien, on voit qu'ils sont ensemble depuis longtemps.»

Réaction samedi prochain à Bellinzone?

Au retour des vestiaires, après le thé, la volonté xamaxienne de revenir plus fort, «d'aller chercher plus haut», est également restée sans réussite. Et comme à la Fontenette pratiquement trois mois plus tôt, ce sont les Stelliens qui ont opéré en contre, se montrant dangereux par Marculino Ninte (53e) et Mathis Magnin (58e). Si Edin Omeragic a pu repousser ces deux tentatives, il ne pouvait rien devant celle de Bruno Caslei (60e).

Ce deuxième but, contesté par Uli Forte qui estime qu'une faute avait été commise au préalable sur Francesco Lentini, a été un vrai coup dur pour le staff neuchâtelois. Celui s'apprêtait en effet à effectuer quatre changements pour tenter de changer le cours des choses. «Ça nous a fait mal.» Et au lieu d'inscrire le 1-2 sur une nouvelle transition mal gérée, cette fois-ci par Giovani Bamba (69e), tout juste entré en jeu et qui a récupéré la balle dans le camp adverse alors que le portier se trouvait à 30 mètres de son but, c'est le 0-3 qui a été inscrit par Florian Hysenaj (85e).

Neuchâtel Xamax devra ainsi réagir, samedi prochain, à Bellinzone, face à une autre équipe en forme en ce début de saison.