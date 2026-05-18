Après la cruelle déception de vendredi, Aarau s'attaque à GC

Le barrage aller pour monter en Super League, c'est ce lundi! Le Brügglifeld fera le plein et Aarau espère bien dynamiter Grasshopper avant le match retour jeudi au Letzigrund.

Andri Bäggli

Quelle fête il aurait pu y avoir vendredi soir à Aarau… Les nuages menaçants se dissipent juste avant l’échauffement, un arc-en-ciel apparaît même derrière le secteur des supporters argoviens. Le Brügglifeld est plein à craquer. Et lorsque le FC Aarau inscrit le 2-0 à la 41e minute, l’ambiance devient totalement folle.

Mais la fête tourne court. Yverdon Sport réduit le score juste avant la pause, puis profite de la nervosité argovienne pour égaliser au retour des vestiaires. Score final: 2-2. Résultat: Aarau devra une nouvelle fois passer par les barrages. La promotion est presque devenue une tragédie récurrente.

Voilà désormais onze ans que le FC Aarau évolue en Challenge League. Et à plusieurs reprises, le retour dans l’élite suisse a semblé tout proche avant de s’échapper de manière tragique. Comme il y a quatre ans, lorsque les Argoviens, alors leaders, avaient craqué lors de la dernière journée pour finalement terminer troisièmes. Ou lors de la saison 2018/19, quand Aarau avait gaspillé un avantage de 4-0 obtenu à l’aller contre Xamax avant de manquer la promotion à domicile aux tirs au but. Ce soir-là, Elsad Zverotić avait raté le penalty décisif.

Après la désillusion contre Yverdon, l’actuel directeur sportif du FCA relativise toutefois les parallèles avec le passé. «C’était il y a plusieurs années déjà. Mais bien sûr que nous sommes extrêmement déçus. Nous avons encore une chance. Ce soir, les têtes sont basses, mais ensuite il faudra déjà se tourner vers lundi.»

Le fait que le match aller du barrage ait lieu seulement trois jours après celui contre Yverdon agace d’ailleurs fortement le directeur sportif. «C’est clairement injuste. Eux peuvent faire tourner et ménager leurs joueurs, alors que nous devons déjà rejouer lundi. C’est une tâche gigantesque. Mais nous avons encore une chance et nous allons tout donner là-bas.»

Digérer la déception et repartir au combat

Les Argoviens n’auront de toute façon pas le choix. «Bien sûr que nous aurions dû monter aujourd’hui. Maintenant, il faut digérer ça et regarder devant», résume le capitaine Marco Thaler après le coup de sifflet final. Car une équipe qui prend 80 points en Challenge League ne le fait pas par hasard. Reste désormais à évacuer rapidement cette immense frustration et à se remobiliser.

Les précédents échecs ne devraient d’ailleurs pas peser lourd dans les têtes. «Si l’on regarde le dernier barrage, il ne reste que quelques joueurs. Pour la plupart, cela ne les concerne pas vraiment», estime Marco Thaler. Le défenseur sait toutefois que le défi sera immense: «C’est maintenant GC qui nous attend. Ils ont retrouvé un peu d’élan avec leur nouvel entraîneur. Mais nous savons aussi ce dont nous sommes capables.»

À la question de savoir si Aarau finira finalement par monter «par la petite porte», le joueur de 31 ans répond avec assurance: «Oui.»

Un discours repris par tout le vestiaire. Le gardien Marvin Hübel insiste lui aussi sur l’importance de rester positifs: «Les leaders doivent maintenant montrer le chemin. Nous avons encore notre destin entre nos mains et nous devons utiliser cette flamme.»

Le Brügglifeld a une dérogation

Les Argoviens auront l’occasion de prouver dès lundi que le rêve de promotion est toujours vivant. Malgré l’immense déception de vendredi, le Brügglifeld devrait à nouveau afficher complet face aux Sauterelles dans une ambiance bouillante.

Reste enfin une question en suspens: où le FC Aarau jouerait-il en cas de promotion? Malgré son âge avancé, le Brügglifeld demeure aujourd’hui encore le domicile des Argoviens. Interrogée par Blick, la ligue rappelle que le projet de nouveau stade fait toujours l’objet d’une procédure de construction bloquée par différents recours. Le club a donc une nouvelle fois obtenu une dérogation — valable également en Super League.



