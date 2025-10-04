Terne, Xamax boucle son premier tour sur une défaite

Pour boucler son premier tour, Xamax n'aura pas su régaler le public de la Maladière. Les Rouge et Noir se sont inclinés 0-2 face à un SLO réduit à 10 à la 75e minute, bouclant un premier tour à 14 points. Insuffisant pour l'entraîneur Anthony Braizat.

Anthony Braizat, symbole de ce Xamax qui patine. Photo: keystone-sda.ch

Robin Smania

«Un bon tour, c’est 15 points», déclarait à Blick Anthony Braizat, entraîneur de Neuchâtel Xamax, il y a deux semaines. Rapperswil et Stade Lausanne-Ouchy plus tard, les Neuchâtelois terminent leur premier quart de saison avec 14 points en 9 matchs. Vendredi soir encore, les Rouge et Noir ont vécu une soirée plus que compliquée face au SLO. Malgré une entame de match équilibrée, Warren Caddy parvenait à ouvrir le score sur corner, signant son 6e but cette saison en Challenge League. Neuchâtel Xamax ne parviendra jamais à refaire son retard.

«Franchement c’était un match sans. Je pense qu’on fait vingt bonnes premières minutes, mais c’était compliqué par la suite», analyse lucidement Lavdrim Hajrulahu.

«Même si le SLO n’a pas eu 1000 occasions, nous n’avons rien eu. Je voulais que mes joueurs se responsabilisent, et malheureusement beaucoup ont été en-dessous de leur niveau ce soir», ajoute l’entraîneur xamaxien. Avec le mot «responsabilité», Anthony Braizat fait référence aux scénarios des deux derniers matchs, durant lesquels Xamax, mené 1-0, parvient presque miraculeusement à renverser la rencontre après que son adversaire se trouve réduit à 10. Le technicien français souhaite maintenant que ses joueurs «arrêtent de réagir, et commencent à agir», pouvait-on lire dans Arcinfo.

Troisième match de suite à 11 contre 10

Et vendredi soir, le scénario a bien failli se reproduire, lorsque Nehemie Lusuena, déjà averti en première mi-temps après une grosse faute, prenait trop de temps à jouer un simple coup-franc à mi-terrain et écopait d’un deuxième carton jaune. Les 3024 spectateurs de la Maladière croyaient alors au miracle, mais il n’en sera rien. Neuchâtel Xamax encaisse même un deuxième but, à 11 contre 10.

«On a manqué de liant, on n’arrivait pas à ouvrir des espaces dans l’axe ou sur les côtés parce qu’on était toujours en retard. On s’est fait bouger dans tous les duels, et même si au niveau du jeu ce n'était pas flamboyant, ils ont été meilleurs que nous. On ne méritait même pas le match nul, et ça va nous faire du bien», admet l’entraîneur rouge et noir.

En plein ventre mou

Avec une cinquième place au classement, dix points de retard sur Aarau, leader, et dix d’avance sur Bellinzone, la saison de Neuchâtel Xamax semble déjà bien terne, même si tout n’a pas été à jeter durant ce premier tour. L’effectif a pris du temps à se connaître puisque beaucoup d’arrivées ont été effectuées cet été, et des jeunes joueurs sont également montés de l’équipe M19.

«L’objectif était de faire 15 points, il nous en manque un. La première partie de championnat est correcte, on n’est pas loin des objectifs en intégrant pas mal de jeunes. Aujourd’hui, les deux jeunes qui avaient été très bons la semaine dernière ont été moins bons, mais ce sont surtout aux anciens de montrer l’exemple, et ils n’ont pas fait ce qu’il fallait ce soir», conclut Anthony Braizat.

Les joueurs ont maintenant deux semaines pour se reposer l’esprit et essayer de se remettre sur les rails au retour de la trêve. Les Xamaxiens entameront le deuxième tour avec un déplacement à Carouge, avant de recevoir Rapperswil.