Neuchâtel Xamax doit encore trouver la bonne formule

Avec sa victoire 3-1 face à Wil ce vendredi soir, Xamax se donne de l’air. Les Neuchâtelois ont distancé la deuxième partie de tableau de Challenge League, mais restent loin de la tête. Quelques ajustements restent nécessaires pour permettre de regarder vers le haut.

Photo: keystone-sda.ch

Robin Smania

Neuchâtel Xamax connaît décidément un début de saison en dents de scie. Les Rouge et Noir ont réussi à s’imposer ce vendredi soir face au FC Wil 3-1, bien aidés par un carton rouge en fin de première mi-temps alors que le score était de 0-1. Cette victoire intervient après deux matchs sans victoire des Neuchâtelois, ce qui leur permet de conforter leur place en première partie de tableau de Challenge League avec onze points après sept journées. Neuchâtel Xamax compte tout de même sept points de retard et un match de plus sur Aarau, actuel leader.

«Je pense qu’un bon tour, c’est quinze points. Je pourrai dire si ce premier tour est réussi après les deux prochains matchs. On est à deux points d’Yverdon avec trois fois moins de budget, on crée une dynamique, une mentalité. C’est cette mentalité qui nous a permis de gagner aujourd’hui», explique Anthony Braizat, entraîneur de Neuchâtel Xamax.

Trop de buts encaissés

Les Rouge et Noir n’avaient en effet pas bien entamé cette rencontre, encaissant rapidement un but sur penalty. Les hommes d’Anthony Braizat ont tout de même su réagir en deuxième période, mettant plus d’agressivité et d’intensité avec le ballon. Malgré ce bilan comptable de onze points, les Xamaxiens n’ont pas encore enregistré le moindre blanchissage depuis le début de saison, avec onze buts encaissés en sept matchs.

«La saison dernière, on a encaissé une moyenne de presque deux buts par matchs. On a maintenant un objectif clair en terme de buts encaissés. On concède déjà moins d’occasions de manière générale, mais on revient de loin en terme de confiance. On évolue dans la mentalité, celui qui ne court pas ne joue pas», insiste le technicien xamaxien, «Je ne pense pas que ça soit un manque de mentalité qui nous coûte des buts. On va presser haut, on se découvre souvent», explique de son côté Fabio Saiz, milieu de terrain rouge et noir.

Changement tactique payant

En revanche, les Xamaxiens performent relativement bien sur le plan offensif. Avec treize buts marqués en sept matchs, Neuchâtel Xamax se situe deux petits buts sous les meilleurs totaux de Challenge League. L’entraîneur Anthony Braizat a tenté plusieurs formules tactiques depuis le début de saison. Fabio Saiz, milieu de terrain défensif formé à Neuchâtel, a notamment été essayé à tout les postes de l’entre-jeu xamaxien sur les derniers matchs.

Fabio Saiz, milieu de terrain plutôt défensif, joue un rôle sous l'attaquant depuis quelques semaines, et sait se montrer prolifique.

«C’est un joueur qui a du talent offensif, il a un toucher de balle de Super League. Il doit être proche de la surface, il a déjà marqué trois buts cette saison. Et puis, on a des joueurs avec plus d’impact, de taille et de volume physique qui ont des rôles plus défensifs», éclaire Anthony Braizat. De son côté, le principal intéressé commence lui aussi a apprécier ce positionnement tactique plus offensif. «J’ai cette polyvalence qui me permet de jouer à tous les postes au milieu de terrain. C’est quelque chose dont on a discuté avec le coach, et je me sens bien dans ce rôle, aussi parce que j’ai les goals qui suivent», rigole le milieu de terrain neuchâtelois.

Neuchâtel Xamax terminera son premier tour avec un déplacement à Rapperswil et la réception de Stade-Lausanne-Ouchy, deux équipes qui semblent à la portée des Xamaxiens.