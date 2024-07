Uli Forte a fêté une montée en 2e Ligue avec son club de cœur

1/4 Invité chez son club de cœur, le FC Brüttisellen: Uli Forte (en gilet rouge).

Pascal Widmer

Uli Forte est de retour là où tout a commencé. Sur le Lindenbuck, le terrain de sport du FC Brüttisellen-Dietlikon. C'est là qu'il a goûté pour la première fois à l'air du football lorsqu'il était petit. «Quand j'avais cinq ans, mon père a pris un sac Migros et y a mis mes chaussures de foot et une serviette. À l'époque, c'était encore différent – sans grande annonce. Il a demandé à l'entraîneur si je pouvais m'entraîner avec lui. À partir de là, j'ai été joueur de Brüttisellen», raconte Uli Forte.

Au total, le petit Uli a joué près de 13 ans pour le club de la région zurichoise et a vécu la grande époque du club de banlieue. Au début des années 90, le FC Zurich et Winterthour sont invités, le club du village se maintient en LNB pendant trois ans. Un conte de fées footballistique.

Il donne des conseils à l'entraîneur de Brüttisellen

Mais les Brüttisellois sont actuellement bien loin de la splendeur des années précédentes. La réalité, c'est la lutte pour la promotion en 2e Ligue régionale. Dimanche, près de 400 spectateurs se sont rendus sur le Lindenbuck. Au milieu d'eux: Uli Forte, vétéran du club. «J'ai souhaité bonne chance à l'équipe et qu'ils restent cool, qu'ils gardent leur calme», explique le coach de Xamax. L'entraîneur ne peut pas non plus s'empêcher de donner des conseils depuis la ligne de touche: «J'ai dit à Zahir Idrizi, l'entraîneur de Brüttisellen, de faire distribuer les ballons au bord du terrain. Parce que l'adversaire repoussait parfois les ballons à l'aveuglette et jouait la montre.»

Finalement, Brüttisellen obtient la promotion après une victoire 3-1 contre Volketswil. Uli Forte déclare: «Le club est de retour là où il doit être.»

Est-ce que lui aussi reviendra un jour, lorsque sa carrière d'entraîneur sera terminée? «Je serais prêt à le faire. S'il y a urgence, j'aiderai volontiers, le FC Brüttisellen est mon club de cœur.»