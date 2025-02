L'incertitude demeure autour du FC Schaffhouse et de ses investisseurs

L'incertitude demeure autour du FC Schaffhouse et de ses investisseurs

1/4 Tourbillon autour des nouveaux investisseurs du FC Schaffhouse. Le CEO et ex-conseiller d'administration Jimmy Berisha se distancie de la vente du club auprès de Blick. Photo: Roger Albrecht/freshfocus

Lucas Werder et Matthias Dubach

Cela aurait dû être le sauvetage tant attendu du FC Schaffhouse, au bord de l’effondrement financier. À la mi-janvier, le club de Challenge League annonçait avoir enfin trouvé un nouvel investisseur. L’entreprise de construction zurichoise des frères Fitim et Boletin Hasani devait reprendre 100% des actions du club, selon le communiqué officiel du FCS.

Mais selon Radio Munot, la vente n’a toujours pas été finalisée. Comme l’a confirmé la Swiss Football League (SFL) à Blick, aucun document n’a encore été déposé auprès de la ligue. Quelles conséquences pour la licence du club? «Tant que la procédure de confirmation de la licence peut être menée immédiatement après le changement de propriétaire, seule une amende est à prévoir», écrit la SFL. «Si aucune vérification n’est possible, un retrait de la licence est en discussion.»

Jimmy Berisha: «Nous n’avons pas finalisé la vente»

Les nouveaux propriétaires présumés ne se sont encore jamais exprimés publiquement et ne sont que rarement aperçus au stade. De son côté, Jimmy Berisha, en quête d’un investisseur depuis un an, est, lui aussi, moins présent à Schaffhouse. Ancien CEO et président du conseil d’administration, il occupait ces fonctions lors de l’annonce de la vente.

Mais pour Blick, Berisha précise: «Mon COO Samuel Haas et moi étions mandatés pour vendre le club, mais nous n’avons pas finalisé cette vente. Dans ce type de transaction, des avocats sont toujours impliqués, et parfois, cela peut prendre une dynamique propre».

Une vente réalisée en dehors du cadre officiel de la direction? Comment est-ce possible? L’ancien propriétaire, Roland Klein, et son entourage auraient cherché des investisseurs de leur côté, indépendamment de Berisha. Ils auraient finalement trouvé un accord avec les frères Hasani.

Une impasse administrative

Officiellement, le changement de propriétaire semble acté: depuis le 24 janvier, Fitim et Boletin Hasani possèdent le droit de signature pour la société FC Schaffhausen AG, selon le registre du commerce. Berisha, en revanche, a quitté le club, bien qu’il soit toujours impliqué dans certaines opérations.

«Des dynamiques de reprise inattendues ont conduit à la situation actuelle», explique-t-il à Blick. «Il en résulte une impasse tant que la question des responsabilités vis-à-vis de la ligue n’est pas clarifiée. Comme ce processus se déroule sans moi, je suis désormais contraint, comme tous les supporters du FCS, de spéculer.»

Et d’ajouter: «Avec la reprise du conseil d’administration par les frères Hasani, je ne suis logiquement plus autorisé à signer. Par conséquent, la responsabilité ne m’incombe plus».

Un avenir financier incertain

Impossible d’obtenir une réaction de Roland Klein, qui, selon la Schaffhauser Nachrichten, serait actuellement en Asie. Pendant ce temps, la situation financière du club reste critique: le déficit annuel dépasse 1,5 million de francs, et la dette globale atteindrait plusieurs dizaines de millions. Aucune indication n’a été donnée sur la manière dont les frères Hasani comptent redresser les finances.

Pire encore: selon un extrait du registre des poursuites obtenu par la Schaffhauser AZ, les deux nouveaux propriétaires ont eux-mêmes fait face à plusieurs poursuites par le passé. Rien qu’en 2023, les créances à l’encontre de leur entreprise Fibo Bau AG s’élevaient à 1,4 million de francs.

Marc Hodel sur la sellette?

Le flou entoure également la situation de Marc Hodel, chef du département sportif. Depuis plusieurs jours, des rumeurs circulent sur son licenciement, alors qu’il n’a pris ses fonctions que l’été dernier. Le club, pour l’instant, garde le silence.

Sur le terrain, la saison est déjà un fiasco. Avec seulement quatre points pris sur les douze derniers matchs, Schaffhouse a plongé en bas du classement de Challenge League (10e). Vendredi soir, le club tentera de se relancer lors d’un duel crucial face à Stade Nyonnais (9e).