Xamax s'impose à Carouge, SLO et Nyon s'inclinent

Si Neuchâtel Xamax s'est imposé à Carouge, le Stade Nyonnais et Stade Lausanne-Ouchy se sont inclinés ce vendredi soir en Challenge League. Aarau reste large leader.

Neuchâtel Xamax s'est imposé ce vendredi à Carouge. (archive) Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Neuchâtel Xamax FCS a remporté le derby romand de Challenge League. Lors de la 10e journée, les rouge et noir sont allés s'imposer 2-0 sur la pelouse d'Etoile Carouge.

À la Fontenette, les visiteurs ont fait la décision en première période. Ils ont marqué par Streit (28e) et Demhasaj (37e). Le leader Aarau a quant à lui repris sa marche en avant, avec un succès 2-1 en déplacement face au Stade Lausanne-Ouchy. Koide a marqué le but décisif à la 80e.

Le Stade Nyonnais est rentré bredouille de son déplacement à Rapperswil-Jona, mais il s'en est fallu de peu. Padula Lenna a inscrit le seul but dans les arrêts de jeu (92e).