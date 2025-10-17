DE
FR

Aarau toujours en tête
Xamax s'impose à Carouge, SLO et Nyon s'inclinent

Si Neuchâtel Xamax s'est imposé à Carouge, le Stade Nyonnais et Stade Lausanne-Ouchy se sont inclinés ce vendredi soir en Challenge League. Aarau reste large leader.
Publié: 17.10.2025 à 22:51 heures
Neuchâtel Xamax s'est imposé ce vendredi à Carouge. (archive)
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Neuchâtel Xamax FCS a remporté le derby romand de Challenge League. Lors de la 10e journée, les rouge et noir sont allés s'imposer 2-0 sur la pelouse d'Etoile Carouge.

À la Fontenette, les visiteurs ont fait la décision en première période. Ils ont marqué par Streit (28e) et Demhasaj (37e). Le leader Aarau a quant à lui repris sa marche en avant, avec un succès 2-1 en déplacement face au Stade Lausanne-Ouchy. Koide a marqué le but décisif à la 80e.

Le Stade Nyonnais est rentré bredouille de son déplacement à Rapperswil-Jona, mais il s'en est fallu de peu. Padula Lenna a inscrit le seul but dans les arrêts de jeu (92e).

Challenge League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Aarau
FC Aarau
10
13
27
2
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
9
10
19
3
FC Vaduz
FC Vaduz
9
11
18
4
Neuchatel Xamax FCS
Neuchatel Xamax FCS
10
5
17
5
FC Stade-Lausanne-Ouchy
FC Stade-Lausanne-Ouchy
10
1
15
6
FC Stade Nyonnais
FC Stade Nyonnais
10
-3
11
7
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
10
-5
10
8
Etoile Carouge FC
Etoile Carouge FC
10
-5
8
9
FC Wil
FC Wil
9
-11
5
10
AC Bellinzone
AC Bellinzone
9
-16
4
Accession
Barrage d'accession
Relégation
