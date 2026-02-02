Le fait que Xamax se soit présenté avec son équipe M19 afin de ménager des joueurs pour le match de coupe contre Yverdon a provoqué la colère de Michael Lang, directeur sportif du FC Wil. Jean-François Collet lui répond sur le même ton.

Stefan Kreis

Xamax s'est incliné 5-0 contre la lanterne rouge Bellinzone vendredi. Les Neuchâtelois alignent cinq joueurs portant les numéros 45, 34, 39 et 43. Dans les buts, le numéro 94 est inscrit. Le numéro de maillot le plus bas (31) est celui de l'attaquant Francesco Lentini.

Bref, le onze qui se trouve sur la pelouse n'a rien à voir avec l'équipe de Challenge League. Afin de ménager ses joueurs pour le match de Coupe de Suisse mardi contre Yverdon, Xamax a envoyé ses M19 sur le terrain. Et a provoqué des réactions outrées d'autres équipes de Challenge League, comme Carouge.

Michael Lang, le directeur sportif de Wil, déclare au nom de tous les autres clubs: «La décision de Xamax est une grande attaque contre l'intégrité de la compétition et manque totalement de fair-play. Comme beaucoup d'autres clubs, nous sommes gravement déçus par cette manière de faire».

Xamax dispose de 27 joueurs dans son effectif et devrait être en mesure de jouer le vendredi et le mardi, selon Michael Lang. «Si Neuchâtel s'était contenté de faire une légère rotation dans sa composition de départ en raison du match de coupe, cela aurait encore été compréhensible».

Jean-François Collet répond point par point

La concurrence est également contrariée par le fait que Xamax puisse également miser sur ses M19 lors des matches de championnat contre Vaduz et Aarau, parce qu'il veut finir premier dans le trophée de la relève et encaisser un montant à six chiffres.

Contacté par Blick, Jean-François Collet dément que la décision d'aligner les M19 à Belliinzone ait été fait pour des raisons financières. «Nous l'avons fait uniquement pour des raisons sportives. Nous voulions éviter à nos titulaires un long voyage au Tessin avant notre match de Coupe.»

A-t-il faussé le championnat? Là aussi, il contre. «Nous n'avons enfreint aucune règle. Au contraire, nous avons respecté les consignes de la SFL, qui nous encourage à aligner le plus possible de jeunes joueurs suisses M21.»

La SFL a cependant communiqué lundi après-midi en indiquant que cette décision représente pour elle «une menace pour l'intégrité de la compétition, car elle désavantage les autres clubs du championnat de dieci Challenge League. La SFL examine donc des mesures visant à prévenir de telles pratiques à l'avenir et à supprimer les incitations financières abusives liées aux contributions du 'UBS Youth Trophy'.»