La défaite de trop pour Yverdon Sport face à Aarau?

Un but de Dorian Derbaci dans les dernières secondes a scellé la défaite 2-1 d’Yverdon Sport contre Aarau ce vendredi. Les Vaudois, à 12 points des leaders, voient leurs ambitions se compliquer.

Blick Sport

Yverdon Sport a vécu une soirée particulièrement frustrante ce vendredi à domicile. Alors que les Vaudois semblaient se diriger vers un match nul, qui aurait pu les maintenir dans la course au sommet, ils ont concédé le but de la défaite à seulement une trentaine de secondes du coup de sifflet final face au FC Aarau. Un scénario cruel, qui leur fait perdre de précieux points dans la lutte pour le haut du classement.

Avant ce coup du sort, le score était de 1-1. Avec cette défaite, Yverdon se retrouve désormais à douze points de la tête du classement, occupée par Aarau et le FC Vaduz, lui-même lourdement battu 5-2 par le Stade Lausanne Ouchy ce soir. Une distance conséquente qui complique considérablement les ambitions du club nord-vaudois.

Une première mi-temps compliquée

Les Yverdonnois pourront longtemps regretter leur première mi-temps, complètement ratée, durant laquelle Aarau a pris l’ascendant. En revanche, la seconde période a largement tourné en faveur de Yverdon, qui s’est montré plus entreprenant et proche de renverser la rencontre. Mais c’est finalement Aarau qui a frappé au moment le plus inattendu.

En toute fin de match, Dorian Derbaci, oublié dans la surface, a profité d’un excellent service d’un partenaire. Le joueur a eu le temps de contrôler avant d’enchaîner une frappe précise, qui a trompé Kevin Martin et offert la victoire aux Argoviens, récompensés pour y avoir cru jusqu’au bout.