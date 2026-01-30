DE
FR

Un but à la dernière minute
La défaite de trop pour Yverdon Sport face à Aarau?

Un but de Dorian Derbaci dans les dernières secondes a scellé la défaite 2-1 d’Yverdon Sport contre Aarau ce vendredi. Les Vaudois, à 12 points des leaders, voient leurs ambitions se compliquer.
Publié: il y a 23 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 22 minutes
La défaite 2-1 contre Aarau est-elle celle de trop pour Hélio Sessolo et les siens?
Photo: IMAGO/Mediafab.ch
Blick Sport

Yverdon Sport a vécu une soirée particulièrement frustrante ce vendredi à domicile. Alors que les Vaudois semblaient se diriger vers un match nul, qui aurait pu les maintenir dans la course au sommet, ils ont concédé le but de la défaite à seulement une trentaine de secondes du coup de sifflet final face au FC Aarau. Un scénario cruel, qui leur fait perdre de précieux points dans la lutte pour le haut du classement.

Avant ce coup du sort, le score était de 1-1. Avec cette défaite, Yverdon se retrouve désormais à douze points de la tête du classement, occupée par Aarau et le FC Vaduz, lui-même lourdement battu 5-2 par le Stade Lausanne Ouchy ce soir. Une distance conséquente qui complique considérablement les ambitions du club nord-vaudois.

Une première mi-temps compliquée

Les Yverdonnois pourront longtemps regretter leur première mi-temps, complètement ratée, durant laquelle Aarau a pris l’ascendant. En revanche, la seconde période a largement tourné en faveur de Yverdon, qui s’est montré plus entreprenant et proche de renverser la rencontre. Mais c’est finalement Aarau qui a frappé au moment le plus inattendu.

A lire aussi
Challenge League: Bellinzone écrase les jeunes de Xamax
Challenge league
Un match qui va faire parler
Bellinzone se régale face aux jeunes de Neuchâtel Xamax
Xamax «piétine-t-il l'équité sportive», comme le prétend le président de Carouge?
Polémique en Challenge League!
Xamax «piétine-t-il l'équité sportive», comme le dit le président de Carouge?

En toute fin de match, Dorian Derbaci, oublié dans la surface, a profité d’un excellent service d’un partenaire. Le joueur a eu le temps de contrôler avant d’enchaîner une frappe précise, qui a trompé Kevin Martin et offert la victoire aux Argoviens, récompensés pour y avoir cru jusqu’au bout.

Challenge League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Vaduz
FC Vaduz
20
24
48
2
FC Aarau
FC Aarau
20
15
48
3
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
20
11
36
4
FC Stade-Lausanne-Ouchy
FC Stade-Lausanne-Ouchy
20
11
32
5
Neuchatel Xamax FCS
Neuchatel Xamax FCS
20
-5
25
6
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
20
-8
22
7
FC Stade Nyonnais
FC Stade Nyonnais
19
-6
19
8
FC Wil
FC Wil
19
-14
19
9
Etoile Carouge FC
Etoile Carouge FC
20
-10
17
10
AC Bellinzone
AC Bellinzone
20
-18
13
Accession
Barrage d'accession
Relégation
Mentionné dans cet article
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      Yverdon Sport FC
      Yverdon Sport FC