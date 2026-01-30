Challenge League: Bellinzone écrase les jeunes de Xamax

Bellinzone écrase Neuchâtel Xamax 5-0 en Challenge League ce vendredi soir. Les Neuchâtelois, alignant leurs M19 pour préserver l'équipe pro avant la Coupe, suscitent la controverse sur l'équité sportive.

Blick Sport

Ce vendredi soir, Bellinzone accueille Neuchâtel Xamax dans un match de Challenge League qui déchaîne déjà les passions. Après une ouverture du score à la 6e minute, les Tessinois mènent rapidement 4-0 à la mi-temps. Les jeunes M19 du club neuchâtelois ont mieux résisté en seconde période, mais s’inclinent finalement 5-0.

Xamax, qui n’a déjà plus grand-chose à jouer en championnat, avait choisi d’aligner ses jeunes pour reposer son équipe professionnelle avant le quart de finale de Coupe de Suisse, mardi contre Yverdon. Une décision vivement critiquée, notamment par le président d’Etoile-Carouge, Olivier Doglia, qui dénonce un «précédent catastrophique pour l’équité sportive».

Une défaite sans conséquences

Du côté de Carouge, le club est à l’œuvre ce soir également: les Genevois tiennent le nul 1-1 à la pause contre Rapperswil, un résultat important dans la lutte pour le maintien.

Pour Xamax, cette lourde défaite a peu de conséquences sur le classement (5e, 25 points), la priorité restant la qualification face à Yverdon en Coupe de Suisse. Bellinzone (10e, 13 points), de son côté, profite pleinement de ce succès pour se rapprocher de son objectif de maintien.