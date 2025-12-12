DE
Défaite face à Aarau
Cinquième match de suite sans victoire pour Carouge

Vaduz et Aarau ont couché sur leurs positions avant le choc au sommet qui les opposera vendredi prochain en Principauté. A Rapperswil, Vaduz s’est imposé 4-0 pour cueillir une... huitième victoire de rang.
Publié: 22:38 heures
Pedro Nogueira et Etoile Carouge se sont inclinés à Aarau ce vendredi.
Photo: keystone-sda.ch

Victorieux 2-1 d’Etoile Carouge dans son antre du Brügglifeld, Aarau reste à la hauteur de Vaduz. Les Argoviens ont exploité deux hésitations du portier genevois Mussa Diallo pour forcer la décision.

Les victoires des deux leaders placent Yverdon dans l’obligation de s’imposer samedi à la Pontaise face au SLO. La formation d’Adrian Ursea accuse désormais un retard de 12 points sur Vaduz et Aarau.

Challenge League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Vaduz
FC Vaduz
17
24
42
2
FC Aarau
FC Aarau
17
14
42
3
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
16
14
30
4
FC Stade-Lausanne-Ouchy
FC Stade-Lausanne-Ouchy
16
4
23
5
Neuchatel Xamax FCS
Neuchatel Xamax FCS
16
0
21
6
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
17
-7
19
7
FC Stade Nyonnais
FC Stade Nyonnais
16
-5
17
8
Etoile Carouge FC
Etoile Carouge FC
17
-10
13
9
FC Wil
FC Wil
16
-15
13
10
AC Bellinzone
AC Bellinzone
16
-19
10
Accession
Barrage d'accession
Relégation
