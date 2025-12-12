Cinquième match de suite sans victoire pour Carouge

Victorieux 2-1 d’Etoile Carouge dans son antre du Brügglifeld, Aarau reste à la hauteur de Vaduz. Les Argoviens ont exploité deux hésitations du portier genevois Mussa Diallo pour forcer la décision.
Plus sur le football
Les victoires des deux leaders placent Yverdon dans l’obligation de s’imposer samedi à la Pontaise face au SLO. La formation d’Adrian Ursea accuse désormais un retard de 12 points sur Vaduz et Aarau.
Challenge League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Vaduz
17
24
42
2
FC Aarau
17
14
42
3
Yverdon Sport FC
16
14
30
4
FC Stade-Lausanne-Ouchy
16
4
23
5
Neuchatel Xamax FCS
16
0
21
6
FC Rapperswil-Jona
17
-7
19
7
FC Stade Nyonnais
16
-5
17
8
Etoile Carouge FC
17
-10
13
9
FC Wil
16
-15
13
10
AC Bellinzone
16
-19
10
Accession
Barrage d'accession
Relégation