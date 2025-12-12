Vaduz et Aarau ont couché sur leurs positions avant le choc au sommet qui les opposera vendredi prochain en Principauté. A Rapperswil, Vaduz s’est imposé 4-0 pour cueillir une... huitième victoire de rang.

Cinquième match de suite sans victoire pour Carouge

Victorieux 2-1 d’Etoile Carouge dans son antre du Brügglifeld, Aarau reste à la hauteur de Vaduz. Les Argoviens ont exploité deux hésitations du portier genevois Mussa Diallo pour forcer la décision.

Les victoires des deux leaders placent Yverdon dans l’obligation de s’imposer samedi à la Pontaise face au SLO. La formation d’Adrian Ursea accuse désormais un retard de 12 points sur Vaduz et Aarau.