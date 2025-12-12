Les successeurs potentiels de Xabi Alonso à la tête du Real

L'avenir de Xabi Alonso au Real Madrid est incertain après une série de résultats décevants. La défaite 2-1 contre Manchester City en Ligue des Champions accentue la pression sur l'entraîneur basque, malgré le soutien affiché de ses joueurs.

Carlo Emanuele Frezza

Xabi Alonso pensait, en signant au Real Madrid l’été dernier, revenir dans un environnement qu’il connaissait bien et qu’il pourrait contrôler, gérer et diriger. Après tout, il connaît parfaitement le club pour y avoir joué plusieurs années. Mais le Basque semble s’être trompé.

Le poste de Xabi Alonso au Real Madrid est plus menacé que jamais, notamment après la défaite 2-1 contre Manchester City. Les Madrilènes, habitués au succès, n’ont remporté que deux victoires lors de leurs huit derniers matches officiels. En Liga, ils ont récemment été battus 2-0 par le Celta Vigo. Une série bien en deçà des attentes démesurées de la capitale espagnole.

Une défense passive provoque deux buts

Mercredi soir, Xabi Alonso semblait pouvoir faire face malgré de nombreuses blessures. Ses joueurs ont mis le turbo dès le début de la rencontre face à Manchester City, avec un Vinicius Junior particulièrement inspiré. Mais c’est un autre Brésilien qui a ouvert le score pour le Real Madrid: le très critiqué Rodrygo, auteur de son premier but de la saison en Ligue des champions.

Pendant une demi-heure, les Espagnols ont dominé le match. Mais City a renversé la situation en seulement sept minutes, profitant d’une défense trop passive du Real. D’abord sur corner, puis sur une faute inutile d’Antonio Rüdiger sur Erling Haaland dans sa propre surface.

Des heures désagréables pour Xabi Alonso

Le Real n'a pas été capable de réagir, malgré une bonne fin de match. Le ballon a refusé de rentrer dans le but. Quand l’arbitre Clément Turpin a sifflé la fin de la rencontre, la déception se lit sur tous les visages des Blancos. «Nous sommes très frustrés», déclare Rodrygo. Quant à l’entraîneur, il disparaît immédiatement dans les vestiaires, conscient de l’heure qui vient de sonner, connaissant trop bien son président Florentino Pérez et ses exigences.

Plusieurs noms circulent déjà pour lui succéder. Florentino Pérez rêve de Jürgen Klopp, mais pourrait aussi tenter de convaincre Zinédine Zidane de revenir pour un troisième et bref retour, avant qu’il ne devienne éventuellement sélectionneur de l’équipe de France. Alternativement, le président pourrait miser sur Álvaro Arbeloa, ancien ami proche de Xabi Alonso et entraîneur de l’équipe réserve, ou se contenter de Santiago Solari, fidèle du club, toujours prêt à intervenir.

L’équipe soutient l’entraîneur

Pendant ce temps, les joueurs du Real assurent leur soutien à Alonso. «A 100%, l’équipe est unie», déclare le gardien Thibault Courtois. «Nous devons nous serrer les coudes. Face à City, nous avons montré que nous jouons pour l’entraîneur», ajoute Rodrygo. Xabi Alonso, dont la tension était visible tout au long des 90 minutes, précise: «Il ne s’agit pas de moi. Le club est le plus important. À partir de jeudi, je vais me concentrer sur le prochain match.» Reste à savoir si Florentino Pérez lui donnera encore le feu vert pour le déplacement de dimanche contre Alaves.