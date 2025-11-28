Xamax finit par s'incliner face au co-leader Aarau

Blick Sport
Acquise sur une réussite du Ghanéen Daniel Afriye à la 81e, la victoire d'Aarau est heureuse dans la mesure où les Xamaxiens ont été les plus entreprenants. À la faveur de ce succès, Aarau reste à la hauteur de Vaduz en tête du classement. La formation du Liechtenstein a, elle aussi, remporté son duel vendredi soir, 1-0 à Nyon grâce à une tête de Lindon Berisha. Les joueurs de la principauté fêtent ainsi une septième victoire de rang.
Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.
En bas de tableau, Rapperswil a battu Bellinzone (2-1). Les autres Romands de Challenge League seront en lice ce week-end. Le Stade Lausanne-Ouchy se déplace à Wil samedi à 18h, tandis qu'Yverdon Sport et Carouge s'affrontent dimanche (14h) au Stade municipal.
À lire aussi
Challenge League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Vaduz
15
19
36
2
FC Aarau
15
12
36
3
Yverdon Sport FC
14
13
27
4
Neuchatel Xamax FCS
14
4
21
5
FC Stade-Lausanne-Ouchy
13
3
19
6
FC Stade Nyonnais
15
-3
17
7
FC Rapperswil-Jona
15
-5
16
8
Etoile Carouge FC
14
-7
12
9
FC Wil
14
-15
11
10
AC Bellinzone
15
-21
7
Accession
Barrage d'accession
Relégation