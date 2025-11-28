DE
Dominer n'est pas gagner
Xamax finit par s'incliner face au co-leader Aarau

Après deux défaites mortifiantes contre Bellinzone et le Stade Nyonnais, Aarau a relevé la tête. Neuchâtel Xamax en a fait les frais ce vendredi soir.
Argoviens et Neuchâtelois ont livré un match disputé. Mais Aarau a fini par passer devant à la 81e.
Photo: Claudio de Capitani/freshfocus
Blick Sport

Acquise sur une réussite du Ghanéen Daniel Afriye à la 81e, la victoire d'Aarau est heureuse dans la mesure où les Xamaxiens ont été les plus entreprenants. À la faveur de ce succès, Aarau reste à la hauteur de Vaduz en tête du classement. La formation du Liechtenstein a, elle aussi, remporté son duel vendredi soir, 1-0 à Nyon grâce à une tête de Lindon Berisha. Les joueurs de la principauté fêtent ainsi une septième victoire de rang.

En bas de tableau, Rapperswil a battu Bellinzone (2-1). Les autres Romands de Challenge League seront en lice ce week-end. Le Stade Lausanne-Ouchy se déplace à Wil samedi à 18h, tandis qu'Yverdon Sport et Carouge s'affrontent dimanche (14h) au Stade municipal.

Challenge League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Vaduz
FC Vaduz
15
19
36
2
FC Aarau
FC Aarau
15
12
36
3
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
14
13
27
4
Neuchatel Xamax FCS
Neuchatel Xamax FCS
14
4
21
5
FC Stade-Lausanne-Ouchy
FC Stade-Lausanne-Ouchy
13
3
19
6
FC Stade Nyonnais
FC Stade Nyonnais
15
-3
17
7
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
15
-5
16
8
Etoile Carouge FC
Etoile Carouge FC
14
-7
12
9
FC Wil
FC Wil
14
-15
11
10
AC Bellinzone
AC Bellinzone
15
-21
7
Accession
Barrage d'accession
Relégation
