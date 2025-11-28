Xamax finit par s'incliner face au co-leader Aarau

Après deux défaites mortifiantes contre Bellinzone et le Stade Nyonnais, Aarau a relevé la tête. Neuchâtel Xamax en a fait les frais ce vendredi soir.

Blick Sport

Acquise sur une réussite du Ghanéen Daniel Afriye à la 81e, la victoire d'Aarau est heureuse dans la mesure où les Xamaxiens ont été les plus entreprenants. À la faveur de ce succès, Aarau reste à la hauteur de Vaduz en tête du classement. La formation du Liechtenstein a, elle aussi, remporté son duel vendredi soir, 1-0 à Nyon grâce à une tête de Lindon Berisha. Les joueurs de la principauté fêtent ainsi une septième victoire de rang.

En bas de tableau, Rapperswil a battu Bellinzone (2-1). Les autres Romands de Challenge League seront en lice ce week-end. Le Stade Lausanne-Ouchy se déplace à Wil samedi à 18h, tandis qu'Yverdon Sport et Carouge s'affrontent dimanche (14h) au Stade municipal.