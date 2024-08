Manuel Akanji: «J'ai dit à Ederson que j'allais frapper fort au milieu»

Cette fois, il l'a mis au fond! Manuel Akanji n'a pas tremblé avec Manchester City dans la séance de tirs au but face à son grand rival samedi. Son envoi était parfait, et il a donc pu évacuer (un peu) le traumatisme de l'Euro.

Manuel Akanji a décidé de frapper fort au milieu. La bonne décision!

Blick Sport

Le dernier geste de Manuel Akanji sur un terrain de football lors de la saison 2023-24 aura été ce tir au but manqué face à Jordan Pickford, lors du quart de finale de l'Euro face à l'Angleterre. Le défenseur central a donc dû partir en vacances avec ce goût amer dans la bouche et, forcément, il a eu un peu d'appréhension au moment de se présenter sur le point de penalty samedi face à Manchester United en finale du Community Shield.

«Evidemment, quand tu as manqué ton dernier penalty, tu ne t'avances pas tellement confiant... Mais j'avais un bon sentiment. Je m'étais exercé la veille, mais aussi plus en amont à l'entraînement. J'ai dit à Ederson que j'allais frapper fort au milieu. C'est ce que j'ai fait et c'est entré», s'est réjoui le Citizen dans des propos rapportés par le site officiel de son club.

Manchester City a donc remporté ce premier derby de la saison et ouvert son compteur à trophées par la même occasion, s'imposant 7-6 aux tirs au but. Le grand héros de la séance n'a cependant pas été Manuel Akanji, mais le gardien Ederson, lequel a arrêté l'envoi de Jadon Sancho et marqué le sien dans la foulée.

Plein axe!

«Ederson est probablement notre meilleur tireur de penalty! Avec Erling Haaland, évidemment. Je ne l'ai jamais vu en manquer un pour nous. Je sais que quand il tire, c'est but. Il nous a fait gagner avec un arrêt et son but, bien joué à lui», l'a complimenté Manuel Akanji.

«Il en faut un qui rate»

«La dernière fois, nous avons perdu en finale de la Cup, mais aussi dans le Community Shield. Donc je suis heureux que nous ayons gagné aujourd'hui. Nous avons eu la chance de gagner aux tirs au but, c'est toujours un mauvais sentiment pour ceux qui ratent. J'en sais quelque chose... Mais il en faut un qui rate, c'est inévitable», a-t-il enchaîné, en référence à ce soir de juillet à Düsseldorf face à l'Angleterre.

«C'est un départ parfait dans la saison. Je n'avais jamais gagné ce trophée! Et nous nous réjouissons déjà du prochain», a encore dit Manuel Akanji, lequel, comme ses coéquipiers, veut gagner toutes les coupes à disposition cette saison: championnat, coupe d'Angleterre, coupe de la Ligue et Champions League!