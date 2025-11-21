L'aventure suisse à Doha se conclut entre larmes et fierté

La Suisse s’arrête en quarts après être tombée sur un Portugal plus mûr et plus juste. Déçue, la Nati quitte Doha la tête haute, forte d’un parcours qui la projette déjà vers l’avenir.

L'émotion était forte dans le clan suisse après le défaite contre le Portugal ce vendredi. Photo: KEYSTONE

Bastien Feller Journaliste Blick

Le «rêve suisse» à Doha a pris fin ce vendredi, dans les larmes pour certains, en quarts de finale. Opposé à une équipe portugaise très mature et sûr de son football, la Nati n'a pas pu faire grand-chose. «Nous avons joué contre un adversaire exceptionnel, et il faut le respecter. Ils ont été très, très bons. Mais nous avons aussi montré que nous avions de la qualité et que nous pouvions mettre le Champion d’Europe en difficulté. À ce niveau, chaque erreur devient une occasion de but pour l’adversaire. Aujourd’hui, c’était un match de très haut niveau», analyse Luigi Pisino, qui estime que le manque d'expérience de ses joueurs à ce niveau leur a peut-être été fatal.

«Dans un match avec un tel enjeu, cela compte. Il y a des moments où il faut savoir gérer, et parfois nous avons été un peu naïfs, là où eux ont su profiter de nos erreurs. Ils ont montré plus de maturité, pas seulement dans le jeu, mais aussi dans les duels. Et cela peut faire une grande différence sur la durée d’un match. C’est une expérience pour nous, et nous allons aider les joueurs à progresser pour la suite de leur carrière», promet le sélectionneur genevois, qui espère forcément voir plusieurs de ses protégés au niveau professionnel.

«Sinon, nous aurions un vrai problème dans notre structure. Nous sommes dans le top 8 mondial, il faut le reconnaître. Les gens ne se rendent pas compte à quel point le chemin est difficile. Pour les équipes européennes, se qualifier est extrêmement compliqué. Nous l’avons fait, nous avons réalisé un très bon tournoi, malgré une phase de groupes complexe. Ensuite, nous avons continué à faire le travail. Le parcours a été incroyable.»

«Nous pouvons être très fiers»

Reste donc la fierté de ces 17 jours de compétition. Même si ce n'est naturellement pas le sentiment qui prédominait après la rencontre. «C’est difficile à vivre maintenant, bien sûr. Nous sommes déçus, nous avons tout essayé. Peut-être que nous n’avons pas été assez précis, c’est comme ça. Mais nous avons tout donné. On peut sortir la tête haute, et c’est le plus important. Nous avons représenté des valeurs très fortes pour la Suisse, et nous pouvons en être vraiment fiers», appuie le sélectionneur genevois, rejoint par son capitaine Gil Zufferey.

«Nous pouvons être très fiers de nous.» Photo: KEYSTONE

«On sort la tête haute. On n’a jamais parlé d’objectif précis. On avançait étape par étape. Maintenant, quand on regarde notre parcours, on se dit que c'est incroyable ce qu’on a accompli. Mais ça prendra un peu de temps pour réellement s’en rendre compte, parce que pour l’instant, la déception est encore là. Ça viendra avec le temps, estime le défenseur central de Young Boys. Ce qu’on a vécu ici est incroyable. C’était super. Maintenant, on va essayer d’en tirer le maximum et de continuer à avancer avec tout ce qu’on a appris.»