Ils ne joueront probablement jamais ensemble, mais ils ont un point commun: ils ont porté les couleurs de la Suisse en catégories juniors avant de rejoindre une autre sélection nationale. Pour ce 11 imaginaire, ils sont alignés en 3-4-3.
Des joueurs comme le gardien Diogo Costa (Portugal), le milieu de terrain Roberto Di Matteo (Italie) ou l’attaquant Oliver Neuville (Allemagne), qui ont grandi en Suisse, mais n’ont jamais joué pour une sélection suisse junior, n’ont pas été retenus.
Amir Saipi (25 ans)
La cage de notre sélection est confiée à Amir Saipi, gardien du FC Lugano. Le joueur de 25 ans a disputé 17 matches avec les équipes suisses M20 et M21. Mais dans l’équipe nationale A, les places sont occupées par Yann Sommer, Gregor Kobel et d’autres. Amir Saipi a ainsi opté pour le Kosovo où il a fait ses débuts en octobre 2024. Comme tout le FC Lugano, Amir Saipi traverse actuellement une période difficile et cherche depuis plusieurs semaines à retrouver sa meilleure forme.
Eman Kospo (18)
Parmi les défenseurs les plus prometteurs de Suisse, Eman Kospo évoluera bientôt sous les couleurs de la Bosnie. Ancien junior du Grasshopper Club Zürich et du FC Barcelone, il a été un habitué des sélections juniors suisses, souvent capitaine sur le terrain. Avec la Bosnie, il intégrera l’équipe nationale A pour les prochains matches. «Aucun responsable ne m’a présenté de perspectives. J’ai attendu longtemps pour cela», a expliqué Eman Kospo à Blick pour justifier sa décision.
Depuis cette saison, Eman Kospo est sous contrat avec la Fiorentina, en Serie A, et ambitionne de faire ses premiers pas dans le football professionnel.
L’ancien junior du FC Zürich, Berat Djimsiti, était également très convoité par l’équipe nationale suisse. Ces dernières années, il s’est imposé à l’Atalanta Bergame comme l’un des meilleurs défenseurs de Serie A, tandis que l’équipe nationale d’Albanie, forte de ses 63 sélections, ne peut plus se passer de lui. Avant ses débuts avec l’Albanie en septembre 2015, Berat Djimsiti avait disputé 20 matches avec les équipes de jeunes en Suisse, des M18 aux M21.Milos Veljkovic (29 ans)
Le Bâlois d’origine, Nikola Veljkovic, a quitté son club de jeunesse en 2011, juste après son 16e anniversaire, pour rejoindre Tottenham. Peu après, il a effectué sa seule apparition en équipe nationale suisse dans la sélection des moins de 17 ans. Il a ensuite choisi de représenter la Serbie, franchissant tous les échelons des équipes de jeunes, des M17 aux M21, avant de faire ses débuts en équipe première à l’automne 2017.Amir Abrashi (35 ans)
Avant ses 51 sélections internationales et ses deux participations à l’Euro avec l’Albanie, Taulant Abrashi, milieu de terrain de GC, était un habitué des équipes suisses des moins de 18 ans, avec 43 apparitions. En 2011, il faisait partie de l’équipe des moins de 21 ans qui s'est inclinée en finale de l’Euro face à l’Espagne, une génération qui marquera durablement la Nati. Cependant, pour Amir Abrashi, la concurrence au milieu de terrain était trop forte pour espérer s’imposer en équipe nationale suisse.Zdravko Kuzmanovic (37 ans)
Natif de Thoune, Zdravko Kuzmanovic a quitté le FC Bâle pour Florence en janvier 2007 alors qu’il était encore international suisse des moins de 21 ans. Mais à l’été 2007, Zdravko Kuzmanovic a fait ses débuts avec la Serbie, pays pour lequel il compte 51 sélections. Milieu de terrain central, il s’est notamment fait remarquer au VfB Stuttgart avant un transfert vers l’Inter Milan. De Milan, il est retourné au FC Bâle en 2015, mais ce retour ne s’est pas déroulé comme prévu: Bâle l’a prêté à deux reprises avant qu’il mette un terme à sa carrière en 2020.Ivan Rakitic (37 ans)
Le stratège du milieu de terrain originaire de Möhlin, Ivan Rakitic, a longtemps été considéré comme le meneur de jeu idéal pour la Suisse. Le tollé a été énorme lorsque Ivan Rakitic a choisi de représenter la Croatie plutôt que la Suisse en 2007. «Cela a commencé par des gens qui ont téléphoné à mes parents et à ma maison. ‘Putain de Jugo, casse-toi de Suisse’. Ils criaient des phrases comme ça au téléphone», se souvient Ivan Rakitic dans un entretien accordé à Blick en 2011.
Avec un palmarès impressionnant – notamment une Ligue des champions et quatre championnats d’Espagne – Ivan Rakitic reste de loin le joueur le plus prolifique de cette sélection fictive.Taulant Xhaka (34 ans)
Le frère aîné de Granit Xhaka, Taulant Xhaka, a suivi un parcours similaire à celui d'Amir Abrashi. Après avoir cumulé 44 apparitions dans les équipes juniors suisses, la concurrence au milieu de terrain s’est avérée trop forte pour lui. Environ trois ans après sa dernière rencontre avec les M21, le vétéran bâlois a fait ses débuts avec l’équipe nationale albanaise. Au total, Taulant Xhaka compte 30 sélections et a été titulaire lors du duel fratricide de l’Euro 2016, où l’Albanie affrontait la Suisse dans un match extrêmement disputé, remporté 1-0 par les Suisses.Izet Hajrovic (34 ans)
Izet Hajrovic est le seul joueur de cette sélection à avoir disputé un match officiel avec l’équipe nationale suisse. Sous la direction d’Ottmar Hitzfeld, l’ailier de GC a fait ses débuts en 2012 lors des dernières minutes d’un match amical contre la Tunisie. Comme il ne s’agissait que d’un amical, Ottmar Hajrovic n’était pas définitivement lié à la Suisse et a pu rejoindre la fédération bosniaque en 2013. Depuis, il a disputé 27 rencontres avec la Bosnie-Herzégovine et inscrit six buts.Haris Tabakovic (31 ans)
Formé à Young Boys, Haris Tabakovic n’a pas réussi à s’imposer dans son club de jeunesse. C’est seulement après plusieurs performances convaincantes en Autriche qu’il a attiré l’attention, rejoignant l’Allemagne en 2023. Peu après, il a été convoqué pour la première fois en équipe nationale de Bosnie, où il compte actuellement cinq apparitions. Après des passages au Hertha Berlin et à Hoffenheim, Haris Tabakovic évolue cette saison à Borussia Mönchengladbach, où il est en quête de ses premiers buts.Mladen Petric (44 ans)
Six ans avant Ivan Rakitic, Mladen Petric avait déjà suscité la controverse en choisissant de jouer pour la Croatie. L’attaquant, formé à Grasshopper Club et au FC Bâle, a ensuite mené une carrière réussie à l’étranger, notamment au Hambourg SV. Originaire d’Argovie, le gaucher a inscrit douze buts en 44 sélections avec la Croatie.