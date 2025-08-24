La décision d’Eman Kospo de représenter la Bosnie relance le débat sur ces joueurs binationaux ayant porté les couleurs des sélections juniors suisses avant de choisir leur pays d’origine. Blick propose un « top onze » de ces footballeurs qui ont suivi ce chemin.

Lino Dieterle

Ils ne joueront probablement jamais ensemble, mais ils ont un point commun: ils ont porté les couleurs de la Suisse en catégories juniors avant de rejoindre une autre sélection nationale. Pour ce 11 imaginaire, ils sont alignés en 3-4-3.

Des joueurs comme le gardien Diogo Costa (Portugal), le milieu de terrain Roberto Di Matteo (Italie) ou l’attaquant Oliver Neuville (Allemagne), qui ont grandi en Suisse, mais n’ont jamais joué pour une sélection suisse junior, n’ont pas été retenus.

Amir Saipi (25 ans)

La cage de notre sélection est confiée à Amir Saipi, gardien du FC Lugano. Le joueur de 25 ans a disputé 17 matches avec les équipes suisses M20 et M21. Mais dans l’équipe nationale A, les places sont occupées par Yann Sommer, Gregor Kobel et d’autres. Amir Saipi a ainsi opté pour le Kosovo où il a fait ses débuts en octobre 2024. Comme tout le FC Lugano, Amir Saipi traverse actuellement une période difficile et cherche depuis plusieurs semaines à retrouver sa meilleure forme.

Amir Saipi et le FC Lugano traversent une période difficile. Photo: BENJAMIN SOLAND

Eman Kospo (18)

Parmi les défenseurs les plus prometteurs de Suisse, Eman Kospo évoluera bientôt sous les couleurs de la Bosnie. Ancien junior du Grasshopper Club Zürich et du FC Barcelone, il a été un habitué des sélections juniors suisses, souvent capitaine sur le terrain. Avec la Bosnie, il intégrera l’équipe nationale A pour les prochains matches. «Aucun responsable ne m’a présenté de perspectives. J’ai attendu longtemps pour cela», a expliqué Eman Kospo à Blick pour justifier sa décision.

Depuis cette saison, Eman Kospo est sous contrat avec la Fiorentina, en Serie A, et ambitionne de faire ses premiers pas dans le football professionnel.

Le talentueux défenseur Eman Kospo veut prendre son envol à la Fiorentina. Photo: Image Photo Agency

L'un des meilleurs défenseurs de Serie A: Berat Djimsiti. Photo: Getty Images

Milos Veljkovic est entré en jeu contre la Suisse lors de la défaite serbe 2-3 au Qatar. Photo: imago/Nordphoto

Il y a quelques années déjà: Amir Abrashi fronce le nez lors de l'Euro M21. Photo: freshfocus

Le retour à Bâle de Zdravko Kuzmanovic ne s'est pas déroulé comme prévu. Photo: TOTO MARTI

Ivan Rakitic en duel avec Paul Pogba lors de la finale de la Coupe du monde 2018. Photo: AFP

Taulant (à g.) et Granit Xhaka après le match de l'Euro entre la Suisse et l'Albanie. Photo: TOTO MARTI

Izet Hajrovic est entré en jeu contre la Tunisie à la place de Tranquillo Barnetta. Photo: Keystone

Haris Tabakovic, nouveau joueur de Gladbach. Photo: IMAGO/DeFodi Images

Mladen Petric exulte et marque pour la Croatie pendant l'Euro 2008 en Suisse. Photo: Keystone