Cameron Puertas a triché pour obtenir le maillot de Ronaldo

Cameron Puertas joue depuis peu dans le championnat allemand. Un épisode en particulier de son séjour en Arabie saoudite lui est resté en mémoire. Et il est lié au maillot de son idole Cristiano Ronaldo.

1/7 Cameron Puertas revient sur son séjour en Arabie saoudite. Photo: Getty Images

Ramona Bieri

Depuis début septembre, Cameron Puertas (27 ans) a troqué le désert pour la Weser. Le Lausannois d'origine a été prêté par Al-Qadsiah au Werder Brême. «Mon souhait était de revenir en Europe», a-t-il déclaré lors de sa présentation dans le nord de l’Allemagne.

Aujourd’hui, il revient sur son expérience en Arabie saoudite, où il vivait dans une ville ordinaire. «Il n’y avait pas seulement des gens riches avec de grosses voitures, mais aussi des personnes avec des difficultés financières», raconte Puertas dans une interview à «Bild». Il assure ne pas avoir ressenti le climat de critiques visant le pays pour ses violations des droits humains. «Je m’y suis senti bien.»

Malgré tout, il a tourné le dos au désert. «La chaleur y était folle. Lors de certains matches, il faisait 45 degrés», se souvient Puertas. À présent, il en a fini avec ces conditions extrêmes. Mais il garde un souvenir particulier de son séjour là-bas: sa rencontre avec son idole, Cristiano Ronaldo (40 ans). Lorsqu’il en parle, Puertas s’anime. C’est surtout le charisme et l’aura du Portugais qui l’impressionnent. «Rencontrer celui que j’admire a été un moment énorme», dit-il. Et il révèle avoir réussi à échanger son maillot avec le Portugais. Non sans difficulté.

«J’ai réussi à l’obtenir propre»

Ce jour-là, Ronaldo était furieux après une défaite 2-1 face à l’équipe du Vaudois. Mais le milieu ne s’est pas découragé. Il a sollicité l’aide de son coéquipier Nacho (35 ans), qui connaît Ronaldo depuis leur passage commun au Real Madrid. «C’est lui qui a arrangé ça pour moi», confie Puertas, précisant qu’il s’agissait de la première fois de sa carrière qu’il demandait un maillot.

À la question de savoir s’il l’a lavé, Puertas répond en souriant: «Je l’ai eu propre, je le mets maintenant pour dormir». Avant d’ajouter, plus sérieux, qu’il le conserve soigneusement dans son armoire. Et pour l’avenir? «Si un jour je m’installe en Suisse, j’aurai une vitrine dans ma maison pour l’exposer.»

En attendant ses débuts

Avant cela, sa parenthèse à Brême ne fait que commencer. Puertas attend toujours sa première apparition sous le maillot du Werder. Elle aura peut-être lieu dimanche contre le Borussia Mönchengladbach (17h30).

Reste aussi la question de l’équipe nationale suisse. Il figure depuis longtemps sur les tablettes du sélectionneur Murat Yakin (50 ans). Seul le passeport lui manque. Sa naturalisation a été retardée pour une raison insolite: il avait repris le volant un jour trop tôt après un retrait de permis.